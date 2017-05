Højesteret dømmer rumænske søskende for menneskehandel

Landets øverste domstol har desuden vurderet, at landsrettens strafudmåling i sagen var passende.

Højesteret fastslår, at tre rumænske søskende har udøvet menneskehandel i en sag, hvor tilrejsende udlændinge fik misbrugt deres identitet til bedragerier.

Dermed lyder straffene på tre et halvt års fængsel til storebror Gabriel Sandu samt tre års fængsel til lillebror Ciprian Sandu og lillesøster Camelia Balasica. De tre udvises desuden af Danmark for bestandigt.

En omfattende efterforskning førte tilbage i februar 2015 til anholdelse af 23 personer i et sagskompleks, som fik kodenavnet "Hvepsebo".

Sagen drejede sig om dusinvis af rumænere, som var blevet hentet til Danmark for at arbejde. Men i stedet var deres identiteter blevet misbrugt til på forskellig vis at narre penge ud af både det offentlige og private firmaer.

De tre søskende blev som de første dømt i sagskomplekset. Det skete ved Retten i Hillerød tilbage i december 2015. De tre var skyldige i menneskehandel, mente byretten, og den afgørelse blev siden stadfæstet i Østre Landsret.

17 andre er dømt i byretssager i sagskomplekset. Den hårdeste straf lyder på fængsel i 7 år og 11 måneder.

De tre søskende fik efter landsretsdommen ekstraordinær tilladelse til at få Højesterets vurdering af, hvorvidt de nu også kunne dømmes for menneskehandel.

Det særlige i sagen er nemlig, at ofrene ikke har været klar over, at de har fået misbrugt deres identitet. Samtidig har de misbrugte ikke selv udført kriminelle handlinger.

Derved adskiller sagen sig fra en situation, hvor bagmænd udnytter udlændinge til at for eksempel at begå tyverier eller udføre ulovligt arbejde.

Og det gør en væsentlig forskel, mener sagens forsvarsadvokater. Det fremgår nemlig ikke af straffeloven, at man kan straffes for menneskehandel i den situation.

Men de fem højesteretsdommere, som har behandlet sagen, er enige om at være uenige med forsvarsadvokaterne. Lovgivningen er klar: Udnyttelse af andre personer til "strafbare handlinger" er at betragte som menneskehandel.