Jeff Rasmussen, biolog ved Hillerød Kommune, samt Jørgen Nielsen, formand for lokalafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening, var med til at indvie den nye informationstavle ved Skansebakken. Foto: Niels Idskov

Højdepunkt med natur og udsyn

Skansebakken er med sine 80 meter Hillerøds højeste punkt. Herfra kan i det fjerne se Fredensborg Slot og nogle gange endda til Kullen i Sverige. Omkring bakken ligger Hillerød Overdrev, som endnu helt op til halvtresserne indeholdt landbrug, græsningsarealer samt flere frugt- og bærplantager. I dag er der tale om et rekreativt område med sin egen natur - herunder at hele seks sommerfuglearter findes her. Lidt af en sjældenhed i den danske natur. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det har gennem længere tid været et ønske at få sat informationstavlen op - for at bidrage til forståelse af de værdier, som Skansebakken og Hillerød Overdrev repræsenterer, sagde biolog Jeff Rasmussen fra Hillerød Kommune ved indvielsen af informationstavlen. På den kan man læse om områdets naturværdier, men også om kulturen og historien bag - herunder om fabrikant Francis Zachariaes opkøb af området i 1894 med henblik på netop at frede den flotte udsigt fra bakken.