Hillerøds udvikling fortalt af tre

Hillerød - 09. september 2016

Ved et særligt Focus-arrangement på Kulturnat Hillerød 23. september rulles Hillerøds 500-årige historie op af museumsdirektør Mette Skougaard, lektor Asger Berg og C4-direktør Erik Helmer Pedersen. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Arrangementet foregår i Nordeas lokaler i Slotsgade fra klokken 17.00-19.00

Frederiksborg Amts Avis har mødt de tre foredragsholdere og bedt dem brede historien ud.

Mette Skougaard, der er direktør for det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, står for første del. Hun fortæller om slottets betydning for Hillerød som by. Historien begynder med Frederik 2.'s mageskifte, hvor han overtager herregården Hillerødsholm. På det tidspunkt lå her kun en lille by med seks-syv gårde.

- Noget af det første, han lavede, var en kro. For der skulle være et sted at huse folk og håndværkere, og man skulle have hestene passet. Der var brug for kroen, når der kom vigtige mennesker, og når der var politiske møder, fortæller Mette Skougaard.

Under Frederik 2.'s søn Christian 4. skete der stor udvikling, og en række håndværkere tilknyttet slottet fik boliger i byen. Det gjaldt blandt andet jægermesteren, fiskemesteren, humlemesteren og maleren. Også andre, der arbejde på slottet, bosatte sig her, og på den måde kom mange mennesker hertil.

Asger Berg fortæller om årene 1800-1900: de sidste år af enevælden og demokratiets første 50 år. I den periode præger et stort skel mellem de almindelige mennesker, almuen og borgerskabet byen. Og Asger Berg illustrerer det hele ved at fokusere på fire-fem personer, der måske ikke alle er så kendte, men illustrerer udviklingen.

Erik Helmer Petersen fortæller blandt andet om de to kommunalreformer, der begge får stor indflydelse på Hillerød. Han fortæller om opkøbet af statens forsøgsgårde Faurholm og Trollesminde, om Nordstensfabrikkerne fraflytning og det efterfølgende ønske om at bygge et center i Hillerød.

Billetsalget startede i mandags og i skrivende stund er der mindre end 10 billetter tilbage. Billetter á 90 kroner købes på telefon 2946 3435.