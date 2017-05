Hillerødfirma solgt til Orkla Foods

Orkla og Riemann har aftalt ikke at offentliggøre prisen for selskabet, men ifølge Børsens oplysninger betaler nordmændene mellem 300 og 400 mio. kr. for selskabet. Riemann offentliggør ikke omsætning, men i løbet af de seneste fem år har solcremesuccesen lavet et overskud på over 45 mio. kr. i alt, skriver Børsen, som også fortæller, at Anne Kirstine Riemann nu forlader posten som adm. direktør og aktionær.