Byrødderne var enige om at kommunen allerede gør meget i arbejdet med klimaet for blandt andet at forhindre oversvømmelser og klimaforandringer.

Hillerød vil være Klimakommune Plus

Hillerød - 26. december 2016 kl. 09:19 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I seks år har Hillerød været klimakommune, og nu skal kommunen have Klimakommune Plus-status. Det besluttede et flertal i byrådet onsdag aften. Spørgsmålet om, hvorvidt kommunen skal ansøge Danmarks Naturfredningsforening om at få plus-status, skabte dog debat i byrådssalen.

En klimakommune kan få status af Klimakommune Plus hvis den lever op til mindst to initiativer inden for energirenovering, klimatilpasning, indkøb, økologi og »ansvarlig kommune«, der handler om at kommunen skal fravælge og frasælge investeringer i forssile selskaber. Det ottende og sidste initiativ klimaaftalen »Compact of Mayors« lever kommunen allerede op til, da byrådet i januar besluttede at deltage i klimasamarbejdet. Det er verdens største samlende indsats for at måle og reducere udledningen af CO2. Hillerød Kommune forpligter sig til at måle CO2-udledningen, opstille en klimamålsætning for, hvor meget man vil reducere CO2-udledningen og forelægge en klimahandlingsplan og en klimatilpasningsplan inden for tre år.

Forvaltningen havde anbefalet politikerne at ansøge om at blive Klimakommune Plus på initiativerne om »ansvarlig kommune« og »Compact og Mayors«, men Venstre er bekymret for, hvad det vil koste.

- Vi har i Venstre ledt med lys og lygte for at få et indtryk af, hvad de økonomiske konsekvenser vil være ved at gå videre i det her samarbejde. Vi har ledt efter, hvad konsekvensen vil være for brugen af medarbejderressourcer, og vi har ledt for at få et bedre indtryk af, hvordan arbejdet med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune Plus vil være, ikke i koncepter og overskrifter men i kørebog, sagde Venstres Klaus Markussen.

Venstre havde på Økonomiudvalgets møde i sidste uge stillet forslag om at sende sagen tilbage til forvaltningen for at få belyst de økonomiske konsekvenser, men da kun Dansk Folkeparti bakkede op, blev forslaget nedstemt. Derfor blev Venstre nødt til at stemme imod forslaget, sagde en ærgelig Klaus Markussen.

Rikke Macholm (SF), Tue Tortzen (Fælleslisten) og Mette Thiesen fra De Konservative bakkede op om indstillingen. Også Socialdemokratiets Kirsten Jensen var positiv:

- Fordi vi tidligere har sat os mål er meget allerede i fuld gang. Vi har reduceret CO2-udledning, vi har gennemført energiinvesteringer, vi har indført nye mål i vores planlægning af byudvikling - vi er helt med i forhold til vores første aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være klimakommune. Derfor er det naturligt at ville være klimaplus kommune, sagde hun.

Liberal Alliances Marco Oehlenschläger var dog langt fra positiv. Han er bekymret for konsekvenserne af alle de otte initiativer og nævnte blandt andet initiativet klimatilpasning, som med hans ord kan åbne en bagdør til diskussionen om separatkloakering.

- Jaja, tænker I nok, det er kun to af initiativerne vi godkender, resten forpligter vi os ikke på. Det er forkert, for som der står, så skal et initiativ erstattes af et andet, når et konkret initiativ er opnået, for at kommunen kan opretholde sin plus-status. Det er i min optik økonomisk uansvaligt at godkende sagen.

Venstre stillede igen forslag om at sende sagen tilbage til forvaltningen, men det stemte kun partiet selv og Dansk Folkeparti for. Herefter blev indstillingen sendt til afstemning og vedtaget med stemmer fra De Radikale, SF, Socialdemokratiet, De Konservative og Fælleslisten, mens Venstre, Kim Hendry og Liberal Alliance stemte imod.

Til sidst blev en tilføjelse til indstillingen sendt til afsteming. Alle på nær Kim Hendry og Liberal Alliance stemte for, at økonomiudvalget får belyst, hvordan Hillerød Kommune i højere grad kan bruge udbuds- og indkøbspolitikken til at opnå bæredygtige mål samt, hvordan partnerskaber med andre fx Hillerød Forsyning kan være med til at opnå flere mål i Klimakommune Plus-aftalen. Endelig skal der udarbejdes et kommissorium for ny klimastrategi, hvori Klimakommune Plus kan indtænkes.