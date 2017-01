Hillerød som handelsmekka

Det er i området, hvor Bauhaus ligger i dag, at kommunen ønsker et centerområde til store butikker placeret. Foto: Allan Nørregaard

Hillerød - 16. januar 2017 kl. 03:51 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerød gør klar til at placere 50.000 m2 butikker i et centerområde uden for bymidten og samtidig udvide bymidten med 10.000 m2 mere butiksplads, hvis en ny planlov gør det muligt. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Allerede inden den nye planlov er kommet på bordet, er Hillerød Kommune nu ved at lægge en strategi for, hvordan Hillerød By bedst kan udnytte nye muligheder.

Planloven skal revideres i første halvår af 2017, og forventningen er, at en ny planlov giver mulighed for at etablere store butikker på over 2000 m2 både i Hillerød Bymidte og i et centerområde i udkanten af byen. Kommer den mulighed, skal den udnyttes, mener Hillerøds borgmester, Dorte Meldgaard (K).

- Det handler om rettidig omhu. Vi ved, at en ændring af planloven er på vej. Det handler om at være velforberedt, så vi er klar, siger Dorte Meldgaard.

Derfor har kommunen bestilt et notat fra rådgivningsfirmaet Institut for Centerplanlægning (ICP), der skal vurdere Hillerøds muligheder. Anbefalingen lyder på en udvidelse af bymidten og et såkaldt aflastningscenter tæt på Hillerød Motortrafikvej.

Kommunens forvaltning foreslår, at man udvider bymidten med 10.000 m2 til store udvalgsvarebutikker og udlægger 50.000 m2 i området uden for bymidten med 25.000 m2 til store udvalgsvarebutikker og 25.000 m2 til pladskrævende varer.

- Hvis en ny planlov og et nyt landsplandirektiv giver mulighed for, at vi kan få et aflastningscenter til meget store eller pladskrævende butikker, kan jeg ud fra det se fornuften i det og i en begrænset udvidelse af bymidten, siger Dorte Meldgaard.

Imidlertid kan sådan en udvidelse gå ud over handelslivet i bymidten. ICP vurderer, at laver man udlæg i den størrelsesorden, kan omsætningen i Hillerød Bymidte falde med 10-15 procent. Netop udfordringen af den eksisterende handel var en alvorlig knast i arbejdet med Hillerød Storcenter, der blev skrinlagt for to år siden.