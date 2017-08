Hillerød kan få zoneparkering

- Overskriften dækker netop over, at alt kan ske i gruppen. Vi skal debattere fastholdelse af betalingsparkeringspladserne, muligheden for at lave gratis parkering i en halv, en eller to timer og behovet for flere parkeringspladser. Det kan også være, at vi skal tale om parkeringszoner. I f.eks. Kristianstad har man ligesom i København cirkler i bymidten, hvor det er dyrere at parkere, og så bliver det billigere, når man kommer længere ud, siger direktør for C4 Videnscenter Erik Helmer Pedersen, der står i spidsen for arbejdsgruppen.