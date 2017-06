Hillerød får bandeudvalg

I år afholdes Hillerød Kræmmermarked for 35. gang. Men næste års marked bliver det sidste. Byrådet ville på sit møde onsdag ikke bevillige de nødvendige 10,5 millioner kroner til en ny plads.

Bestyrelsen i Støtteforening Hillerød Kræmmermarked havde ansøgt byrådet om cirka 10,5 millioner kroner til en ny kræmmerplads. Hillerød Kræmmermarked er tvunget til at flytte i 2019, da området ved Smørkildevej, hvor markedet holder til nu, skal bruges til byggeriet af det kommende supersygehus. Der finfdes dog kun en grund i kommunen, som kan bruges som erstatning: Ved Peder Oxes Alle ved siden af Plantorama. Grunden er dog underlagt en række begrænsninger, der gør, at den reelt kun kan bruges til Kræmmermarked én gang om året og intet andet. Området er i Kommuneplanen udlagt som natur- og landskabskile med de heraf følgende begrænsninger for områdets anvendelse. Det vil koste omkring 10,5 millioner kroner at klargøre grunden, og derudover skal landbrugspligten også fremadrettet opretholdes, da der skal være en form for landbrugsmæssig drift af arealerne fx høslæt. En flytning til Peder Oxes Alle vil derfor betyde en stigning i Støtteforeningen Hillerød Kræmmermarkeds drifts- og forbrugsafgifter med forventet 320.000 kroner om året.

Anerkender stort arbejde

Politikerne anerkendte alle arrangørernes store arbejde med Hillerød Kræmmermarked gennem årene, og kræmmermarkedets betydning for kommunens foreninger, der alle får glæde af kræmmermarkedets økonomiske overskud på omkring 800-900.000 kroner om året.

Men 10,5 millioner kroner er for mange penge for en grund, der kun kan bruges i begrænset omgang, lød det.

- Vi mener, at det er meget at bruge 10 millioner skattekroner på et enkelt marked, uanset hvor stor en betydning det har og har haft på både børn og unge og de frivillige selv, sagde medlem af Kultur- og Fritidsudvalget Vivi Wøldike (S)

Alternativ plan

Støtteforeningen havde på forhånd anerkendt, at det var mange penge at bruge på en ny grund, og derfor havde bestyrelsen også stillet et supplerende forslag, nemlig at nedlægge støtteforeningen og kræmmermarkedet og i stedet etablere en ny forening og to nye aktiviteter, som kan skabe det samme overskud som kræmmermarkedet til byens foreninger. Bestyrelsen foreslår selv, at det kan være et julemarked eller en videreførelse af Hillerød Slotssø Byfest, men de endelige aktiviteter er endnu ikke fastlagt. I forbindelse med det forslag anmodede bestyrelsen om i 4,2 millioner kroner over de næste tre år, inklusiv den million kroner, som kommunen skylder støtteforeningen for de investeringer, den har lavet på den nuværende plads.

Afsatte ikke fast beløb

Politikerne glædede sig alle over bestyrelsens vilje til at tænke nyt til glæde for byen. De ville dog ikke lægge sig fast på et beløb men besluttede at udbetale den million kroner, som foreningen har til gode i 2018, og derudover lave et anlægsønske til budget 2018-21 på 1-3 millioner kroner. Hvad de afsatte midler skal bruges til skal besluttes i samarbejde med Hillerød kommune og efter godkendelse af byrådet.

- Det er vigtigt at finde en fremtidsholdbar løsning. Det er rigtig vigtigt, at det, vi beslutter, er noget, der holder i mange år for Hillerød Kommune og alle de foreninger, der er involveret. Det er derfor, at vi har bakket op om et anlægsønske ved det kommende budget, og det skal gennemarbejdes i tæt dialog med alle aktører, sagde medlem af Kultur- og Fritidsudvalget Hanne Kirkegaard (V).

Spørgsmål om overskud

SFs Rikke Macholm efterlyste mere viden om, hvilke ideer det konkret er, Støtteforeningen har for en erstatning af kræmmermarkedet.

- Jeg har meget brug for at vide noget mere om de konkrete ideer. Ellers kunne man tænke, at det er mærkeligt at bruge en million kroner for at få 800.000 kroner tilbage til det frivillige børne- og ungdomsarbejde. Så var det bedre at bruge pengene direkte på det arbejde, sagde hun og blev bakket op af Liberal Alliances Marco Oehlenschläger, der mente, at det burde være muligt at lave et større overskud end 800.000 kroner. Men det kom måske med de nye arrangementer, sagde han.

Til Rikke Macholms efterlysning sagde borgmester Dorte Meldgaard (K):

- Jeg tror, det er en tak for tidligt at gå ind i konceptet. Vi kan ikke garantere, at vi ved, hvad pengene skal bruges til, når vi sidder sammen til september (ved budgetforhandlingerne, red.) Selvfølgelig skal vi være i dialog med kræmmermarkedet og Hillerød Byforum, men det er et koncept, der skal udvikles. De har nogle ideer, som de gerne vil arbejde videre med, sagde borgmesteren.

Slut med gratister

Fælleslistens Tue Tortzen mente, at det var en fin lejlighed til at løse det, han kaldte »problemet med gratisterne«:

- Når vi begynder at trække mennesker ind i bymidten, bliver det en kolossal indtægt for de handlede i bymidten og navnlig dem, der gratis anvender vores fortove og Torvet til udeservering. For os er det vigtigt, at de, der får en øget omsætning, også afleverer noget til fællesskabet, så vi kan betale for anlæggene og på en eller anden led til foreningerne, sagde han.

I dialog om nye aktiviteter

I Støtteforeningen Hillerød Kræmmermarked har bestyrelsen endnu ikke forholdt sig til beslutningen om de afsatte 1-3 millioner kroner, men bestyrelsesformand Claus Andreassen udtrykte inden byrådets møde i går skuffelse over, hvis byrådet skulle vælge at gå den vej.

- Vi er kommet med to muligheder, og jeg har en klar forventning om, at byrådet lever op til at vælge mellem en af de to. Jeg har ikke fantasi til at forstille mig, at de stemmer det igennem, sagde han med henvisning til, at der er brug for en investering på i alt 4,2 millioner kroner fra 2018-20.

Han oplyste desuden, at Støtteforeningen allerede nu er i dialog med kommunen om mulige nye aktiviteter i stedet for Hillerød Kræmmermarked.

Der blev råbt »Fucking Bandidos-luder« og lignede udtryk, da en 26-årig mand blev både slået og sparket efter at være blevet væltet omkuld på gulvet på OK-tanken i Skærød. Det fortalter et af vidnerne i sagen mod en 25-årig mand med udenlandsk herkomst, som ved retten i Helsingør stod tiltalt for overfaldet, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Vidnet er en tidligere ansat i butikken, som kun så lidt af episoden. Da hun så, at den 26-årige mand, der er etnisk dansker, blev væltet omkuld, blev hun trukket med ud i bagbutikken af en anden ansat. Her kunne hun høre noget, som hun kun kunne opfatte som hårde slag i ansigtet, sagde hun.

Hvad hun ikke så, det opfangede overvågningskameraerne i butikken samt ude på pladsen. Disse optagelser blev afspillet i retten. Episoden fandt sted søndag den 2. april om eftermiddagen. Dagen efter omdannede Nordsjællands Politi Helsinge til visitationszone, fordi man ønskede at modvirke et truende opgør mellem to bande-grupperinger, Bandidos og den ny gruppe Gremium MC, som i foråret etablerede en afdeling i Helsinge. I følge en analysegruppe, som Nordsjællands Politi har etableret, er den 25-årige mand, som nu er dømt for overfaldet, tilknyttet Gremium MC, mens den 26-årige har tilknytning til Bandidos.

Den dømte har siddet varetægtsfængslet siden onsdag 5. april. Han blev anholdt i nærheden af Helsinge station, hvor politiet gennemførte en større aktion, fordi en anden og yngre mand med tilknytning til Gremium MC var blevet forfulgt af tre Bandidos-tilknyttede mænd med baseballkøller på Stationspladsen i Helsinge. Disse tre mænd blev ligeledes anholdt den dag. De er fortsat varetægtsfængslet og kan først vente at få deres sag behandlet ved retten efter sommerferien, oplyser anklageren Line Rosberg.

På de videoklip, der blev afspillet i retten, ser man, at der inde i butikken eller i døren til butikken står to mænd, mens den 26-årige går ind i butikken. Man ser også den tiltalte komme kørende i en kassevogn ind til tanken, og at den ene af de to andre springer over til ham, hvorefter de skynder sig ind i butikken. På det tidspunkt står den 26-årige i kø ved kassen, hvor den tiltalte straks griber ham bag fra i begge skuldre og smider ham ned på gulvet, hvorefter man kan se ham løfte hænderne til slag og se ham sparke. Han får mindst to slag i ansigtet og mindst to spark i ansigtet, hvorefter han sætter foden på den 26-åriges hoved og presser det ned i gulvet.

Den 26-årige blev afhørt som vidne, men kunne om selve episoden intet huske, fordi han havde fået en kraftig hjernerystelse - hvad der i øvrigt blev bekræftet af en lægeundersøgelse på Hillerød Sygehus. Han benægtede, at han havde nogen som helst tilknytning til Bandidos.

- Men jeg har en formodning om, at andre tror det. En af hans mine venner er nemlig også kendt for at være venner med et par personer med tilknytning til Bandidos.

Anklageren Line Rosberg krævede den 25-årige i dømt både fængselsstraf i mindst seks måneder og udvisning fra Danmark.

Efter en halv times votering kunne domsmandsretten fastsætte straffen til fire måneders ubetinget fængsel og betinget udvisning af Danmark med en prøvetid på to år. Da han har siddet varetægtsfængslet siden 5. april, vil betyde, at han løslades nu. Da udvisningsdommen er gjort betinget, får den ingen praktisk betydning med mindre, at den dømte begår ny kriminalitet inden for en prøvetid på to år.

Telte, der er blevet revet med af vinden og totalskadet ved kollision med vejen, og telte med revner og mangelfulde syninger, der har været utætte og taget vand ind. Det er det, der har fået fire forbrugere til at klage over og kræve deres penge tilbage af firmaet Igloo Scandinavia, der indtil januar 2016 var distributør af det tyske firma Garden Igloo's telte i Danmark og Sverige. Da ingen af forbrugerne hørte noget fra ejeren af firmaet Lars Ellyton fra Hornbæk, gik de til Forbrugerklagenævnet med deres sager, der har fundet sted mellem august 2014 og maj 2015. De fire forbrugere fik medhold i deres sager, oplyser Forbrugerklagenævnet, hvilket betyder, at Lars Ellyton har fået krav på at betale 51.980 tilbage. 18.780 kroner for teltene og 33.200 kroner i sagsomkomstninger. Firmaet Igloo Scandinavia er dog imidlertid lukket ned pr. 5. januar 2016, selvom firmaet stadig har en hjemmeside, og har ikke betalt pengene.

Derfor er de blevet optaget på Forbrugerklagenævnets 'sorte liste', der kaldes Firmatjek, hvor et firmas navn offentliggøres, hvis ikke det påkrævne beløb er refunderet inden fristen på 30 dage.

Firmaet Igloo Scandinavia har tidligere gået under navne som heledig.dk, Smerteklinikken og House of Ellyton.