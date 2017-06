Lørdag i sidste uge blev Hillerød klar til 2. division efter en sejr over Kastrup - og snart bliver Hillerød Stadion også klar. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Hillerød Stadion klar til 2. division

Hillerød - 24. juni 2017 kl. 08:12 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Janne Mulvad

Hillerød: Med Hillerød Fodbolds oprykning til 2. division for en uge siden, følger nye krav fra DBU til klubbens stadion, Hillerød Stadion på Selskovvej.

Et af kravene fra DBU kræver penge fra kommunekassen, og dem var der onsdag aften enighed om at finde, da der var byrådsmøde. Det drejer sig om 353.000 kroner til at flytte et hegn på 117 meter, så der bliver mere plads om banen.

- Jeg vil gerne sige tillykke til Hillerød Fodbold, jeg synes det er fuldstændigt fantastisk, at vi er rykket op og jeg synes også, vi fortjener at rykke endnu længere op, sagde Mette Thiesen (K), da sagen blev behandlet.

Dermed kan projektet med at flytte hegnet gå i gang, så det er klart, når Hillerød Fodbold tager hul på sæsonen i begyndelsen af august. Der er dog også andre krav fra DBU, som handler om sikkerhed, adgangsforhold, faciliteter til dommere og udebanehold samt salg af drikkevarer. Formand for Hillerød Fodbold, John Franzen har derfor sendt vagter på sikkerhedskursus hos DBU og sat klubbens folk i gang med at sørge for, at kravene opfyldes, blandt andet så der er plads til de mange nye tilskuere, klubben forventer.

- Ved vores sidste hjemmekamp mod Herlev kom der knapt 800 tilskuere. Kommer der mange flere end dem er vi udfordret på pladsen. Hvis alle skal kunne se noget, skal der ske et eller andet, siger John Franzen.

Når sæsonen i 2. division begynder skal Hillerød spille mod hold som Hvidovre, Frem, AB og Næstved, og det giver en ny udfordring.

- Det er jo klubber, som er kendt for at have tilskuere med til deres udekampe. Så det er vi nødt til at højde for. Så skal vi lave et mere opdelt stadion, hvor vores udehold sidder et sted, og vores egne tilskuere et andet sted, siger formanden.