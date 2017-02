Se billedserie Hvis Lotte Hornemann Søjborg får skaffet de sidste sponsorer, er hun klar til at åbne Healthy Kids Academy for overvægtige børn i løbet af april. Foto: PR/Healthy Kids Academy

Healthy Kids Academy er tæt på realitet

Hillerød - 15. februar 2017 kl. 04:25 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere sponsorer bakker op om et nyt akademi, der skal hjælpe overvægtige børn til en sund livsstil, og dermed er akademiet tæt på at kunne starte. Erhvervslivet inviteres nu til informationsmøde.

Filialchef Carlo Bendtsen fra Volkswagen og Skoda Hillerød var den første til at melde sig i rækken af sponsorer, der vil hjælpe social entreprenør Lotte Hornemann Søjborg med at åbne Healthy Kids Academy i Hillerød. Siden er flere sponsorer kommet til, og akademiet er nu tæt på at blive til virkelighed. Lotte Hornemann Søjborg og Carlo Bendtsen vil dog have endnu flere fra erhvervslivet til at bakke op om akademiet, og derfor inviterer de til informationsmøde tirsdag den 28. februar.

Siden Carlo Bendtsen meldte sig som sponsor i november, er der kommet flere sponsorer til. Unity3D har doneret møbler til skoledelen. Azora Promotion har lavet en aftale om at sponsorere sportstøj til akademiets elever. Ligeledes er der indgået aftale om, at SuperBrugsen Ullerød donerer alt overskud af frugt og grønt til Healthy Kids Academy, når det går i luften. Carlo Bendtsen sponsorerer et barns deltagelse på akademiet, og det samme gør Orhan Topal, der ejer Gonzales Pizza i Slotsgade.

Hvis det lykkes at finde de sidste sponsorer hurtigt, kan akademiet tage imod de første elever til april.

- Jeg er på Healthy Kids Academy's vegne meget taknemmelig for den store støtte og de sponsorer, vi allerede har fået, men jeg mangler det sidste for at kunne åbne dørene. Hvis vi kan finde hjælp til at sætte et nyt køkken op og få det helt rette træningsudstyr til børnene, så er vi klar til at gå i gang. Det må kunne lykkes. Vi tror på, at dette kan blive en model for fremtiden. Forhåbentlig vil vi sætte Hillerød på landkortet, som den kommune, hvor vi fik knækket kurven for de overvægtige børn, siger Lotte Hornemann Søjborg i en pressemeddelelse. På længere sigt håber hun, at modellen kan udbredes til hele landet.

Hvert femte barn i Danmark er ifølge Sundhedsstyrelsen overvægtigt og alt for mange får ikke den nødvendige hjælp. I Hillerød er der rundt regnet 550 børn i alderen 9-12 år, der vejer for meget, og på Ambulatoriet for overvægtige børn og unge på Nordsjællands Hospital er der seks-otte måneders ventetid.

- Det bør erhvervslivet gøre noget ved, og her kan Healthy Kids Academy være med til at gøre en stor forskel. Disse børn er fremtidens medarbejdere, og vi ved, at folk med en god opvækst, positiv skolegang og høj selvtillid bliver de bedste medarbejdere. Så jeg tænker, at det er vigtigt at hjælpe det enkelte barn, men jeg tænker også som erhvervsmand, på fremtidens rekruttering. Vi skal have de bedste medarbejdere til at drive vores forretning om 10-15 år, siger Carlo Bendtsen.

I Healthy Kids Academy vil de overvægtige børn, i modsætning til ophold på et Julemærkehjem, kunne blive i deres eget miljø under det 10-ugers forløb, som akademiet vil tilbyde. De kan blive boende hjemme hos familien og fastholde venskaber, hobbyer osv. Familien inddrages også aktivt i forløbet, så det ikke kun er barnet, der ændrer livsstil. Sund madlavning indgår også som en stor og vigtig del af forløbet.

Lotte Hornemann Søjborg og hendes projekt, Healthy Kids Academy, blev sidste år anerkendt som "Change Leader" af den internationale organisation "Reach for Change", der støtter udviklingen af sociale entreprenørvirksomheder med potentiale til at ændre og forbedre børns liv.

Informationsmødet for erhvervsdrivende holdes tirsdag d. 28. februar klokken 18-19.30 i Your Healthy Life træningscenter/Healthy Kids Academy, Vølundsvej 6D i Hillerød. Tilmelding til kontakt@healthykidsacademy.dk.