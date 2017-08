Hashpåvirket bilist uden kørekort

En patruljevogn bragte lørdag aften klokken 21.40 en personbil til standsning på Freersvangsvej i Hillerød. Føreren af bilen, en 25-årig mand fra lokalområdet, fik lov at prøve betjentenes narkometer, som straks gav udslag på cannabis. Den unge mand blev anholdt, afhørt og fik taget en blodprøve, hvorefter han blev løsladt med en sigtelse for at køre bil i påvirket tilstand - og i øvrigt uden at have et kørekort, oplyser Nordsjællands Politi.