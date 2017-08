Se billedserie Dorthe Sørensen (t.v.) med sin søn Tobias og Malene Faurholt (t.h.) med sin datter Mathilde. Foto: Camilla Fræhr Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Handicappede vil ikke flyttes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Handicappede vil ikke flyttes

Hillerød - 31. august 2017 kl. 06:04 Af Camilla Fræhr Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frederiksborg Amts Avis skrev i går, at Hillerød Kommune kunne spare op til to millioner kroner ved at flytte 20 handicappede unge fra den selvejende institution Levuk over til kommunens eget aktivitets- og samværstilbud for vokse på Oasen.

Mathilde på 18 år er en af de unge, som til dagligt benytter sig af Levuks klubtilbud. Hun var sammen med i alt 60 andre unge, forældre og pædagoger fra Levuk mødt op til byrådsmødet på Hillerød Rådhus for at demonstrere mod forslaget, som bestemt ikke er faldet i god jord. Selv er Mathilde frustreret over hele situationen:

- Folk er bindegale. Vi er ikke spillebrikker. Vi er unge mennesker, pointerer Mathilde, som inderligt håber på, at hun ikke skal skifte fra Levuk til Café Oasen, og hvis hun skal, så overvejer hun at flytte helt væk.

- Det er verdens bedste og fedeste klub. Vi har de fedeste aktiviteter. Hvis jeg ikke kan være her, så vil jeg hellere flytte hjem til min far i Rudkøbing, fortæller hun.

Malene Faurholt, som er mor til Mathilde, stiller spørgsmålstegn ved, om der reelt vil være en besparelse, når regnestykket gøres op. Der er i øjeblikket tre pædagoger til 52 borgere på Oasen, og det er dét, som blandt andet vækker bekymring hos forældrene.

Derudover er Café Oasen et tilbud til voksne, hvor Malene ikke ser en fremtid for sin datter.

- Hvorfor skal min datter på 18 være sammen med en på 50? De er forskellige steder i deres liv, fortæller Malene Faurholt og uddyber med, at der både skal investeres i mere personale og flere aktiviteter for de unge.

En anden forælder, som deler Malene Faurholts frustrationer og bekymringer, er Dorthe Sørensen, som er mor til Tobias på 19 år.

Tobias benytter sig også dagligt af klubtilbudet hos Levuk.

- Jeg er sikker på, at han ikke vil bruge tilbuddet på Oasen, så vil han hellere sidde derhjemme. Han skal jo være enormt selvstændig på Café Oasen, og jeg må indrømme, at jeg er bekymret for, at han bliver ensom, fortæller Dorthe Sørensen.

Ikke nok med at begge forældre er bekymrede, så føler de sig også magtesløse i situationen.

- Vi skal lægge plaster på hele tiden. Det er noget, som går ungerne meget på, og som vi snakker meget om derhjemme, fortæller Dorthe Sørensen.

- Deres udvikling går i stå, hvis de skal være så selvstændige. Der skal være nok pædagoger til at guide dem og tage hånd om dem, som har brug for meget hjælp, siger Malene Faurholt.

Dorthe Sørensens søn, Tobias, som benytter sig aktivt af Levuks klubtilbud, har ligesom Mathilde ikke lyst til at skifte klubtilbud.

- Jeg har mine venner her. De hjælper mig, hvis der er problemer, uanset hvad det er, fortæller Tobias.

Formanden for Sundheds- og socialudvalget, Christina Thorholm (R), er ikke uenig i, at Levuk skaber gode rammer for de unge.

Dog mener hun, at Café Oasen kan tilbyde noget af det samme bare på andre præmisser, og at den aldersmæssige sammensætning godt kan komme til at fungere hos Oasen.

- Det kan virke overvældende. Man skal lave nye grupper med målrettede aktiviteter for de unge, fortæller Christina Thorholm, som samtidig pointerer, at intet er fastlagt endnu.