Handelsformand: Vi skal selv skabe lykke

Hillerød - 05. februar 2017 kl. 20:52

I Martin Iversen har Hillerød Cityforeningen fået en ung formand, der udstråler positivitet og handleivrighed, når det kommer til at forbedre Hillerød som handelsby og styrke handelslivets og byens muligheder. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det er os, der skal være aktive. Vi skal ikke vente på, at lykken kommer til os. Vi skal selv søge den, siger han om handelslivet.

For godt nok gør han opmærksom på, at Hillerød i 1990 har prøvet at være årets by. Det blev den udnævnt til at Jyllands-Posten. Men Martin Iversen vil være årets handelsby.

Derfor har han brugt fem timer på at gå halvdelen af gågaden igennem for at få de tre bedste ideer til at hæve niveauet og få mere omsætning. Blandt tilbagemeldingerne er, at Hillerød skal være en by, som er rar at opholde sig i, her skal være oaser med hyggelige bænke og Torvet skal være mere aktivt.

Ifølge Institut for Centerplanlægning (ICP) vil der de næste 15 år ske et udskilningsløb mellem de danske handelsbyer, så 30 af de cirka 200 nuværende vil skille sig ekstraordinært ud som attraktive byer.

Spørger man den nye handelsformand, er der særligt én ting, som handelslivet selv kan gøre, som vil gøre en forskel, nemlig at lægge vægt på service. Der skal være en klar årsag til, at man vælger en hyggelig handelsby.

- Det skal være en særlig stemning at besøge den. Inde i butikkerne skal man bydes ordentligt velkommen, med øjenkontakt, så man oplever, at her er nogen, der vil hjælpe. Det handler ikke bare om penge. Ekspedienten tager varen ned, og åbner den. Spørger hvad den skal bruges til. Siger: »Vi har også et alternativ«. Det er ikke alle butikker, man går ind i, hvor man får den oplevelse. Skal vi overleve som handelsby, skal vi mestre det, siger Martin Iversen.