Handelsbankens to afdelinger i Hillerød bliver samlet her i Slotsgade 36. Pressefoto

Handelsbanken slår filialer sammen

Hillerød - 27. februar 2017 kl. 15:51 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Handelsbankens to filialer i Hillerød ligger 800 meter fra hinanden, men nu slår banken de to filialer sammen i Slotsgade 36. Sammenlægningen skal skabe endnu bedre kundeoplevelser, og ved at slå filialerne sammen udnyttes synergierne mellem filialerne i højere grad og kompetencerne samles for at styrke dialogen med kunderne personligt og digitalt, oplyser banken i en pressemeddelelse.

Som et led i sammenlægningen er Dennis Grouleff udnævnt til filialdirektør. Begge de to eksisterende filialdirektører bliver i Handelsbanken. Hvilken rolle, den nuværende filialdirektør Steen Hirschsprung skal have, er endnu ikke officielt. Direktøren for Hillerød Vest, Jeanett Schultz Brix, bliver i Hillerød Vest i forbindelse med sammenlægningen og vil bidrage til at hjælpe kunderne godt på vej til Slotsgade 36:

- Teamet og jeg vil være med til at sikre, at kunderne i vores Hillerød Vest filial lander godt og finder sig tilrette i vores Hillerød filial. Så vidt det er muligt, vil kunderne beholde deres eksisterende rådgiver, siger Jeanett Schultz Brix.

Med Dennis Grouleff som ny filialdirektør får Hillerød filialen en ny mand i spidsen, der gennem de seneste knap seks år har skabt en positiv udvikling i Stenløse filialen.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i arbejdstøjet i Hillerød. Nye øjne giver nye muligheder. Jeg har tidligere arbejdet i Hillerød filialen og ved, at det er en meget velfungerende filial med dygtige og kompetente medarbejdere. Jeg ser frem til at bidrage til, at filialen også fremover udvikler sig til gavn for kundeoplevelsen, siger Dennis Grouleff.

Det forventes, at sammenlægningen sker den 1. maj 2017.