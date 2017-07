Kun 15 ryttere er med, når Team Rotary Hillerød cykler mod Paris for at samle penge ind til sociale- og sundhedsmæssige foreninger og formål. Foto: Kim Rasmussen

Halveret cykelhold er klar til Paris

Humøret er højt blandt deltagerne på årets Team Rotary Hillerød, der på fredag vender forhjulet mod Paris for at cykle penge ind til sociale- og sundhedsmæssige velgørende projekter og formål.

Men der er skår i glæden, for normalt er der over 30 ryttere på holdet - i år er der kun 15 - 14 mænd og en kvinde.

- Vi betragter det som en tilfældighed. Vi har fire-fem stykker, der skulle ned og køre La Marmotte (et af verdens hårdeste motionscykelløb, red.) og det var så det, de ville fokusere på i år. Omkring 1. november var der 40 interesserede, men så er tallet bare dalet siden, fortæller formand for styregruppen bag cykelholdet, Peter Jørgensen.

Er Paris yt?

Han fortsætter:

- Måske er det noget med tiden. Det er måske blevet for slidt at køre til Paris, jeg ved det ikke. Vi skal i hvert fald have vendt det igen og se på, om projektet er slidt, og om folk vil det. Jeg ved ikke, hvad det gør galt. Vi får solgt det for dårligt. Nogle af de andre cykelhold har udviklet sig væk fra at køre til Paris, så vi må se på, om vi også skal det.