Se billedserie Fra venstre: Konsulent i LO Peter Ahrenfeldt Schrøder, folketingsmedlem og tidligere Hillerød-borgmester Nick Hækkerup (S) og filosof Poul Lübcke tegner ikke en dystopi, bare fordi robotterne kommer. Foto: Tore G. C. Rich

Send til din ven. X Artiklen: Hækkerup: Robotter flytter jobs til Danmark Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hækkerup: Robotter flytter jobs til Danmark

Hillerød - 28. januar 2017 kl. 05:56 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Meget af det ufaglærte arbejde bliver overtaget af robotter, og om bare 10 år kan halvdelen af arbejdsstyrken udskiftes med ny teknologi. Det var oplægget, da LO-fagforeningerne tidligere på ugen inviterede til et debatmøde om, hvad vi kan gøre for at påvirke udviklingen.

På mødet talte folketingsmedlem og tidligere Hillerød-borgmester Nick Hækkerup (S), filosof Poul Lübcke og konsulent i LO Peter Ahrenfeldt Schrøder alle om, at fremtiden er ikke en dystopi. For vi har mulighed for at tilpasse os.

Nick Hækkerup pointerede robotters betydning for handel og jobs.

- Noget af det, der har givet Danmark velstand, er, at vi har handlet med andre lande. Det betyder, at produktionen laves, hvor det er mest effektivt. Nogle af de lande, vi har handlet med, har haft en økonomisk udvikling, så de kan tage de jobs, vi har haft. Den tendens er langt fra så entydig mere. Noget tyder på, at de flytter hjem igen, eller at der opstår nye jobs. Så snart robotter bliver billigere og mere effektive end jobs i verden, vil de flytte hjem igen. Vi står i en situation, hvor arbejde, der har været flyttet ud, flytter hjem, sagde han.

For udvikling er ikke noget, man skal sige nej til

- Det har historisk set været en rigtig dårlig ide at sige nej tak til udvikling, sagde Nick Hækkerup.

- Trump lukker USA om sig selv. Den frihandelsaftale, som vi var på vej med, skal vi ikke have. Det er himmelråbende idiotisk. Vi andre kommer til at handle mere sammen, vores samlede økonomi er meget større end USA's. Det kan være, det vil virke i en periode, men så vil USA komme bag om dansen, spåede han.