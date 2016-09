Se billedserie Unge handicappede nød musikken, da der blev afholdt festival i lørdags. Foto: Aslak Svane

Håndtegn, dans og konfetti til festival for unge handicappede

Hillerød - 12. september 2016 kl. 19:11 Af Signe Lerche Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter handicapinstitutionen Levuk i lørdags afholdt musikfestival for første gang, har institutionens unge spillet Kato, Fallulah og Gilli på repeat, som alle optrådte på festivalen. Leder af institutionen, Benjamin Goings, omtaler over for Frederiksborg Amts Avis festivalen som en kæmpe succes, hvilket afskygningerne af kunstnernes autografer på de unges arme også vidner om.

Der er omkring 100 unge tilknyttet Levuk i Hillerød, men alligevel kom deltagertallet til lørdagens festival op på knap 500 mennesker. Blandt gæsterne var pårørende til de unge i Hillerød samt unge handicappede fra andre steder landet.

De unge havde selv været med til at vælge musikken til lørdagens program.

- Det handler om, at de unge skal have medindflydelse. For os er det en smuk tanke, at festivalen er arrangeret af unge handicappede til andre unge handicappede.

Festivalen blev afholdt i musikkens tegn, hvor både Levuks eget band »Le Band« spillede samt en del kendte musikere. En del af kunstnerne blev hængende og hyggede med de unge på festivalen, efter de var færdige med at optræde. Under Katos koncert inviterede DJ'en én af Levuks unge med op på scenen, mens konfettibomber blev affyret ud over det dansende publikum.

Udover de musikalske indslag var der også madvogne på festivalen og underholdningsboder, som de unge selv styrede.