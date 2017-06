Se billedserie De tre vindere fra Hillerød Handelsgymnasium.

Send til din ven. X Artiklen: Gymnasiepiger vinder tabu-konkurrece Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gymnasiepiger vinder tabu-konkurrece

Hillerød - 01. juni 2017 kl. 10:51 Af Michael Degn Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med enkle virkemidler får tre elever fra Hillerød Handelsgymnasium sat fokus på tabuet om psykisk sygdom. Det har de gjort så godt, at de nu kan kalde sig vindere i en landsdækkende konkurrence med 75 bidrag, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Opgaven var at lave en kampagne, som skulle få målgruppen af gymnasieelever til at tale mere åbent psykiske problemer for at forebygge frafald og psykisk sygdom. Opgaven blev stillet som et eksamensprojekt i valgfaget markedskommunikation i februar i samarbejde med projektet EN AF OS. Det endte med en sejr til de tre elever, 20-årige Mia Helene Andrup, København, 19-årige Maria Holmegaard Hansen, Vejby og Julia Kreilgaard Lindstrøm, der er 19 år og fra Hillerød.

- I bedømmelsen blev der især lagt vægt på, at plakaten ramte så godt ind i en ung målgruppe, at de faktisk kunne bruge den direkte uden at gøre så meget ved den, fortæller Camilla Ærenlund, der underviser i markedskommunikation på handelsgymnasiet.

Som et led i forberedelserne havde eleverne besøg af en ambassadør fra EN AF OS, som fortalte om sine egne erfaringer med psykens skyggesider som »cutter«, hvor man skærer i sig selv.

- Eleverne fortalte selv, at de aldrig havde oplevet, at der blev så stille i klassen, som da hun tog blusen af og viste sine mange ar frem. Det førte til en diskussion om, at psykisk sygom ikke er til at se, og at man regner med, at der i gennemsnit er to-tre elever i hver klasse, der har psykiske problemer, siger Camilla Ærenlund.

Valgfaget markedskommunikation inddrager hvert år eksterne partnere for at lave virkelighedsnære projekter, men de senere år har underviseren ændret fokus, hvilket har givet pote.

- I starten brugte jeg meget kommercielle kampagner for Coca Cola og Arla, men jeg havde svært ved at engagere eleverne i det for alvor. De sidste tre år har jeg derfor brugt ikke-kommercielle kampagner, og eleverne knokler virkelig med det, når de kan se, at det handler om noget med at ændre adfærd i stedet for at sælge noget, siger Camilla Ærenlund. Sundhedsstyrelsen, Psykiatrifonden og Trygfonden står bag det landsdækkende initiativ EN AF OS, der blev lanceret i 2011 og forsætter frem til 2020 med forskellige initiativer målrettet psykisk sygdom.