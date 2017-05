Gymnasiepiger lavede bedste kampagne om åbenhed ved psykisk sygdom

De tre elever Mia Aundrup, Maria Holmegaard Hansen og Julia Kreilgaard Lindstrøm fra Hillerød Handelsgymnasium har netop vundet konkurrencen om at lave en kampagne for En Af Os. En kampagne der skal få målgruppen på hhx til at turde tale mere åbent omkring psykiske problemer i deres nærmiljø med henblik på at forebygge frafald og psykisk sygdom.

Efter en flot præsentation af projektet for En Af Os og Skolepartner, blev pigerne kåret som samlet vinder af konkurrencen. Præmien var en biograftur til hele klassen og blev overrakt i det nationale sekretariat for En Af Os i sidste uge. Det var især pigernes forslag til en plakat, som gjorde udslaget i bedømmelsen af opgaven, en plakat som En Af Os har tænkt sig at bruge i en fremtidige kampagne.

- Som gymnasielærer er det altid fantastisk, når eleverne går op i noget med liv og sjæl. Det er dette projekt et godt eksempel på. Eleverne har knoklet og engageret sig fra start til slut og resultatet taler jo for sig selv. I en tid hvor vi i gymnasiet taler meget om almendannelse, et begreb som ofte er reduceret til et spørgsmål om kundskaber, kompetencer og høj faglighed, er det oplagt at arbejde med informations- og oplysningskampagner. Her er det emner, der godt kan gå meget tæt på eleverne og røre ved følelser, som kan være svære at forholde sig til som ungt menneske. Men almen dannelse handler også om at være klædt på til livet efter gymnasiet og her har denne opgave været en lille men en vigtig brik i en større sammenhæng.