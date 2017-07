Se billedserie Sidste års Østfestival var en stor succes. I år har de frivillige bag festivalen oprustet programmet, så der er masser af både musik, aktiviteter og sport for børn og unge. Foto: Allan Nørregaard

God økonomi bag årets Østfestival

Hillerød - 28. juli 2017 kl. 04:23 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Økonomien for den anden Østfestival er bedre end det første år.

- Vi har 100.000 kroner mere end sidste år, men vi bruger dem også. Vi skal jo ikke lave penge, men vil gerne komme ud med et overskud som sidste år, hvor det var på 22.000 kroner, siger Stig Hansen, der er formand for Østfestivalen.

- Pengene skal jo bruges, og det forventer vore sponsorer også. For eksempel får vi ikke udbetalt de 50.000 kroner fra Grethe Christiansens Legatstiftelse, før vi har leveret et regnskab, der viser, hvordan vi har brugt pengene. Det er godt, vi bliver holdt i snor, mener Stig Hansen.

Østfestivalen, der i år finder sted den 2.-5. august i Østbyen, er en festival med musik, kultur og sport for børn og unge, primært fra Hillerød Øst.

- Mange i vores område har ikke råd til at tage på ferie, og derfor vil vi gerne bidrage til, at de alligevel kan opleve at have en god sommerferie, siger Østfestivalens formand.

Han skyder på, at der sidste år i gennemsnit sidste år var 500 gæster dagligt, og i snit bespiste man 300.

- Lørdag rakte maden ikke, så i år gasser vi op den dag. Sidste år måtte vi frivillige have fat i nogle pizzaer, fordi der ikke var mere mad.

Efterlyser frivillige Stig Hansen kan godt her i sidste ombæring bruge lidt flere frivillige, og han ser gerne at flere medlemmer af Østfestivalen melder sig under de frivilliges faner.

- Vi er rimeligt godt med på tirsdag og på søndag, hvor vi skal sætte op og pille ned, og tovholderne for de forskellige opgaver er også på plads, ligesom madmenuerne og de folk, der skal stå for indkøb. Men vi kan godt bruge flere til at holde pladsen ren, til at gøre toiletter rene og til at dele mad ud. Hvis jeg siger, at vi er 50 frivillige, så er det højt sat, så flere vil bestemt være velkomne, siger han og fortsætter:

Interesserede frivillige kan sende en mail til koordinator Marie Schmidt på marieschmidt300@gmail.com. Frivillige får udleveret fem madbilletter.

Godt vejr Og så er der lige vejret, der som ved alle udendørs arrangementer er en dark horse.

- Det værste er stærk blæst og kraftig regn, men det dårlige vejr havde vi sidste år, og jeg tror på godt festivalvejr, siger en optimistisk formand.

