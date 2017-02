Lars Gliese blev blandt andet dømt for 38 tilfælde af vejafspærring, der er en overtrædelse af beredskabsloven. Han er uenig i dommen og anker derfor til Østre Landsret. Naboerne er godt trætte af de mange afspærringer - her i form af aske og hestemøg.Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Gliese anker fængselsdom og kæmpebøde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gliese anker fængselsdom og kæmpebøde

Hillerød - 16. februar 2017 kl. 07:23 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

55-årige Lars Gliese har besluttet at anke den dom på tre måneders ubetinget fængsel og en bøde på 130.000 kroner, som han fik for cirka en måned siden i retten i Hillerød. Det bekræfter han over for Frederiksborg Amts Avis.

Læs også: Overvejer at anke dom i vejsag

Lars Gliese blev i januar blandt andet kendt skyldig i 38 tilfælde af overtrædelse af beredskabsloven ved at have afspærret Birkehøjvej med forskellige grene og ting.

Lars Gliese har hele tiden holdt fast i, at han ejer Birkehøjvej i Meløse, hvor han bor. I retten i Hillerød var han blandt andet anklaget for i fire tilfælde at have kastet vand, hestemøg og en gren på forbipasserende naboer samt for i 47 tilfælde at have afspærret Birkehøjvej med træer, grene, landbrugsmaskiner, hårde hvidevarer, fliser og søm.

Lars Gliese er uenig i dommen og anker den altså nu til Østre Landsret:

- Den privat ejendomsret er stadig ukrænkelig. Det gælder for politiet, kommunen og de naboer, der ikke forstår det. Så må vi se, om dommeren denne gang kan finde ud af at dømme inden for loven, siger Lars Gliese.

Siden 2008 har Lars Gliese været i konflikt med sine naboer og gentagne gange spærret vejen, så de ikke kan få post eller få hentet affald. I 2009 blev han i dømt og fik en bøde på 3000 kroner for at have spærret vejen en enkelt gang. Naboerne fik i juni 2010 byrettens ord for, at de har vundet aldershævd over vejen og må benytte den, og den afgørelse er senere blevet stadfæstet i Østre Landsret. I 2014 blev Lars Gliese dømt for anden gang, hvor han blandt andet blev kendt skyldig i at have spærret vejen og vold efter den milde voldsparagraf.

Situationen på Birkehjøjvej er også blevet vendt på rådhuset, hvor Miljø- og Teknikudvalget tidligere på måneden fik en orientering om, hvad kommunen indtil nu har gjort i sagen. Det var Venstres Dan Riise, der havde bedt om at få en orientering fra forvaltningen i udvalget. På baggrund af den orientering besluttede politikerne, at der skal en egentlig sag på dagsordenen for udvalgets næste møde den 8. marts.

relaterede artikler

Vejspærringer giver stor bøde og fængsel 18. januar 2017 kl. 22:14