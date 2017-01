Glatføreuheld i kryds

Klokken 15.52 lørdag anmeldtes et glatføreuheld i Hillerød. En bilist i en Hyundai i10 , kom kørende af Gl. Holmegårdsvej og standsede op før krydset mod Holmegårdsvej for at dreje til venstre. Bagfra kommer en anden bilist i en Mitsubishi personvogn, som ikke kan nå at bremse, fordi føret er glat. De to biler støder sammen, men der sker kun mindre materiel skade ved ulykken.