Se billedserie Børnene skulle danne ordet »Pulsskolen« med deres kroppe, så alle måtte en tur ned på gulvet.Foto: Allan Nørregaard

Glæden ved idræt er det vigtigste

Hillerød - 30. juni 2017 kl. 04:42 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom skolernes sommerferie er startet, er der fuld aktivitet på Hillerødsholmskolen, hvor 220 børn i denne uge er tilmeldt Pulsskolen.

Ugens tre første dage er blevet brugt på en introduktion til ni mindre idrætsgrene, og torsdag og fredag er sat af til sjove temaer, der lægger op til masser af leg.

- Vi vil give børnene den bedste uge i sommerferien. Der manglede et alternativ til håndboldskoler og fodboldskoler, som også er rigtig gode, men mange børn får ikke præsenteret de mindre idrætsgrene i skolerne, og de mangler måske et sted at prøve nogle nye ting af. Overskriften for Pulsskolen er »Glæden ved idræt«, og det er det, vi gerne vil give videre til børnene, fortæller leder af Pulsskolen i Hillerød, Mattis Courth.

Det var hans far, Kurt Court, der for 25 år siden som idrætskonsulent i Hillerød Kommune startede Pulsskolen, hvor der var 60 børn med det første år.

- Jeg ville egentlig gerne stoppe nu, men drengene ville gerne fortsætte, så de har overtaget, fortæller Kurt Court, der er far til tre sønner, deriblandt superligaspilleren Jeppe Court, der på grund af fodboldkarrieren dog ikke er helt så aktiv som sine brødre, der begge er ledere af Pulsskolen. I år er der Pulsskole i Frederikshavn, Aalborg, Silkeborg, Roskilde, Helsingør, Hvidovre og Hillerød.

Blandt sportsgrenene er der blandt andet streetdance, rope skipping, en slags indendørs paintball med små bolde, som arrangørerne kalder »battle« og børneyoga. Blandt de nye samarbejdspartnere er FIF Orientering, der har to landsholdsløbere med som instruktører hele ugen.

- Det er et fedt projekt, som vi gerne vil være med i. Det er selvfølgelig fedt for os at lave landsholdsløbere, men det er glæden ved idrætten, der er det vigtigste. Når man kommer her forbi, får man virkelig tændt glæden igen, for man mærker den virkelig med børnene. Man bliver glad i låget af at være sammen med glade børn, siger formand for FIF Orientering, Bo Simonsen, mens Mattis og Kurt Court nikker.

Bo Simonsens datter Annika Simonsen og Nikoline Holm Splittorff, der begge løber orienteringsløb på landsholdet, er enige om, at børnenes glæde og energi er til at blive helt høj af.

- Jeg skal til VM om en uge, så jeg har brugt ugen som en pause. Det er fedt at rende rundt bare og lege med børnene, siger Annike Simonsen med et stort smil.

Det er første gang, at Pulsskolen afholdes på Hillerødsholmskolen, der sidste år blev udnævnt til idrætsskole efter aftale med Hillerød Kommune og Team Danmark.

- Som skoleleder oplever jeg, at hvis børnene kan få en interesse for sport, så kommer de ikke ud i kriminalitet og andre dumme ting. Her på skolen har vi en stor hal, to gymnastiksale, skoven og grønne områder. Hvis bygningerne kan blive brugt, når skolen ellers er lukket, så er det fantastisk, fortæller skoleleder på Hillerødsholmskolen Søren Skals.

Johannes Juhl Jørgensen på otte år har både været sammen med nuværende venner i løbet af ugen, men han har også fået nye.

- Det har været rigtig sjovt at være med. Det er første gang, jeg er med. Det sjoveste var painball i hallen, hvor vi kastede med små bolde og gemte os bag nogle vægge. Det var rigtig sjovt, fortæller han med et stort grin.

Ifølge Mattis og Kurt Court er det målsætningen, at alle børn i Danmark skal kunne deltage i en Pulsskole, og det er planen at udvide med flere byer allerede til næste år.