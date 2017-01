Se billedserie Gamle og nye bøger og blade og tøj og sko er de typiske varer i Jan Haarkjærs loppecenter på Jespervej, men der er også meget andet at finde i det tidligere supermarked. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Glad fødselsdag for loppecenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Glad fødselsdag for loppecenter

Hillerød - 10. januar 2017 kl. 06:07 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det mest specielle var nok en udstoppet ørn. Den solgte vi for 5.000 kr. En anden gang solgte vi en flere hundrede år gammel rustning til 10.000 kr., og en motorcykel såmænd, og generelt er der næsten ingen grænser. Men vi har også 900 kvm at gøre godt med, siger Jan Haarkjær fra Loppecenter på Jespervej. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Book en bod, og du får mulighed for at tjene en skilling på dine gamle ting eller fejlkøb, som du alligevel gerne vil af med. Det ordner loppecentret for dig. I den tidligere dagligvarebutik, senest var det Irma, der holdt til her, kan du for 150 kr. om ugen eller 500 kr. pr. måned sætte dine ting op med en pris og en stregkode på, og så sælger Jan Haarkjær tingene for dig.

Det kan også være et tøjstativ eller en glashylde for et mindre beløb, som du skal bruge at placere dine ting på. Det afgørende er det relativt nye koncept, som går ud på, at du har mulighed for at afsat dine bøger, cd´er, keramik, tøj og sko osv uden selv at være tilstede. Loppecenter tager dog 15 procent i provision.

Jan Haarkjær er indehaver af Loppecenter på Jespervej, og i weekenden fejrede han et års fødselsdag for butikken, som har været en stor succes. Så stor, at Haarkjær 3. november åbnede endnu en butik i Hundested.

- Jeg har fået ideen fra Komisen i Helsinge, og pludselig tog jeg chancen. Det var ikke noget, som jeg har gået og tænkt så længe over. Det var helt intuitivt, fortæller den 41-årige indehaver, som bor i Hillerød, men senest var købmand i Superspar i Vejby Strand.

- Jeg er optaget af genbrugstanken, og det er folk også, kan jeg mærke. Der er altid nogen i butikken, og vi holder åbent hver dag hele ugen. Vi kalder os også for et genbrugssupermarked, for det er både for sælgere og købere, fortæller Jan Haarkjær og byder på en kop kaffe.

Her og nu har den driftige mand bag loppecentret ikke nye planer, men man kan aldrig vide sig helt sikker. I november fik han også lavet pakkeshop i sin butik, og han stiller også væggene i lokalet til rådighed for lokale kunstnere, der måtte ønske at udstille malerier m.m. Det er allerede sket.