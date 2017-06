Gallerierne blev 50 mio mindre værd

Det fremgår af regnskabet for Gallerierne Hillerød A/S for 2016, som netop er blevet offentliggjort. Her kan man læse at selskabet i 2016 fik eftergivet gæld for 350 millioner kroner hos selskabet LMN Finance, et datterselskab af Deutche Bank, som er hjemmehørende i Irland. LMN Finance har tidligere købt lån af Finansiel Stabilitet, herunder et lån til Galleriernes tidligere ejere, european retail. European retail endte med at have 61 procent af sine lån hos LMN Finance, da selskabet gik i frivillig likvidation i 2016, fremgår det af european retails regnskab for 2015.