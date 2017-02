Se billedserie Henriette Hougaard (i midten) spiller rollen som Tea Grønholt, der skal spille Macbeth i husmoderforeningens opførelse af Shakespeare-klassikeren. Foto: Kenn Thomsen

Gak, løjer og Macbeth på Kulsvierscenen

Hillerød - 28. februar 2017 kl. 05:52 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skuespillere og instruktør Gitte Hein har grinet sig gennem de sidste fire måneders prøver på dette års teaterforestilling på Kulsvierscenen.

- Det har været en rigtig sjov proces. Det er et meget gakket stykke, men det er selvfølgelig en balancegang. Det skal heller ikke gå over gevind. Jeg håber, at vi har ramt det midt imellem, siger Gitte Hein.

Hun er for første gang i år alene om instruktørrollen.

- Det har været fantastisk dejligt og udviklende for mig. Jeg duer ikke til den type stykker, som vi nogle gange sætter op, operetter eller stykker med store sange. Jeg er selv megadårlig til at synge, så der er for mange ting, jeg har svært ved. Jeg kan til gengæld godt lide, at det kræver noget personligt, hvor jeg har fat i den enkelte skuespiller og arbejder med ham eller hende. Det har jeg fået i så rigelig grad denne gang, siger Gitte Hein.

Langt de fleste kender handlingen i tragedien om Macbeth, men i årets forestilling på Kulsvierscenen er handlingen blevet en hel del sjovere. Forestillingens omdrejningspunkt er medlemmerne af Nedre Skensved og oplands husmoderforening. Formanden Fru Rishøj er kommet til at tilmelde foreningen til en teaterkonkurrence - og det skulle hun nok ikke have gjort, da hun ikke har de mest kompetente amatørskuespilere til sin rådighed. Hendes hovedkraft er Tea Grønholt, der mest af alt bare er krukket. Scenemesteren har hverken styr på kulisser eller rekvisitter, mens de tre hekse Dagmar, Lykke og Kaja virkelig forsøger at få stykket til at hænge sammen. Problemet er, at Dagmar er meget nærsynet, Lykke er meget forsigtig og Kaja er kommet ud for en ulykke.

Henriette Hougaard spiller rollen som Tea Grønholt, der skal spille hovedrollen som Macbeth.

- Det har været sjovt. Det er et stykke, hvor ting skal gå galt. Det er vigtigt, at folk ved det, inden de ser det, for ellers sidder de bare og tænker, at vi er en flok lalleglade amatører. Men vi har grinet meget, og jeg har fået afreageret. Tea råber og skriger hele tiden, hvilket er meget langt fra min egen person. Men de andre mener, at jeg er perfekt castet til rollen, griner Henriette Hougaard.

Dét med at spille en rolle, som spiller en anden, rolle har hun arbejdet meget på.

- Det er faktisk ret svært. Manus er skrevet lidt forkert, så nogle gange har det været svært at se, at her er det Tea, der siger noget, og ikke Macbeth. Det opdager man først, når man har sagt replikkerne flere gange, siger Henriette Hougaard, der også har været meget opmærksom på ikke at overspille rollerne, så det bliver for meget.

- Det har jeg tænkt rigtig meget over. Jeg har sagt replikkerne anderledes masser af gange og prøvet at overspille og underspille. Så har jeg mærket på f.eks. vores lysmands reaktion, hvornår jeg rammer den rigtigt.

Kulsvierscenen opfører stykket seks gange fra den 4. marts til den 19. marts og spilles på Kulsviergården, Pibe Møllevej 7 i Alsønderup.

Billetter købes på www.billetten.dk eller telefon 70 20 20 96 hverdage mellem 9 og 17.