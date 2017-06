Gældsramt indkøbscenter solgt

- Som det først er vi i gang med at gennemgå ejendommen byggeteknisk for at se, hvad der kan og skal gøres, så alle muligheder med ejendommen bliver afdækket. Der bliver nok at arbejde med, men ting tager tid, så vi skal være omhyggelige og påpasselige, for at finde den rigtige anvendelse og den rette sammensætning af butikker og servicekoncepter, som matcher placeringen, siger han.