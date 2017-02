Frontalt sammenstød i travl morgentrafik

Et frontalt sammenstød mellem to biler gjorde, at den travle morgentrafik tirsdag på Roskildevej i Freerslev, Hillerød pludseligt stod helt stille. Vejen var spærret af i cirka en time, hvor bilisterne tålmodigt måtte vente på, at vejen blev ryddet. Det oplyser Nordsjællands Politi.

Der er tale om to personbiler. En 18-årig kvinde fra Frederiksværk kommer kørende fra vestlig retning. Hun kommer af en eller anden årsag til at køre over i modsatte vejbane kortvarigt. En 54-årig mandlig modkørende fra Brønshøj forsøger at undvige den kvindelige bilist ved at køre over i hendes vognbane. Men kvinden opdager pludseligt, at hun kører langt over spærrelinjen og forsøger derfor at køre tilbage i egen vognbane. Det resulterer i et frontalt sammenstød i den travle morgentrafik.