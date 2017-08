Se billedserie I løbet af festivalen var der en lang række aktiviteter. Tømrer- og snedkermester Børge Nielsen havde blandt andet sat en stor bjælke op, som der blev hamret søm i. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Frivillige svigtede Østfestival

Hillerød - 08. august 2017

Årets Østfestival er slut, og pladsen ved Grønnevang Skole er ryddet. Oprydningsarbejdet varede dog til langt over midnat for de få frivillige, der var tilbage, da telte, borde og bænke skulle pakkes sammen. Under festivalen, der varede fra onsdag til lørdag i sidste uge, måtte der flere gange efterlyses frivillige over højttalerne på pladsen og på Facebook, og manglen på frivillige er et problem, erkender formand for Østfestivalen, Stig Hansen.

- »Tordenskjolds soldater« er ved at være pressede. Man kan ikke blive ved med at trække så mange kræfter ud af så få mennesker. Vi startede op med et tilpas antal frivillige på listen, men så var der pludselig kun 10 mennesker tilbage, siger Stig Hansen og fortsætter:

- Frivillig-listen er lang nok, men vi skal gøre noget for at holde på dem, når det gælder. At være frivillig betyder mere end at man får gratis madbilletter. Det er noget, vi må tage til evalueringsmødet og få folk til at forstå, hvad det betyder at være frivillig, siger han.

Formanden mener dog ikke, at situationen med de frivillige er så alvorlig, at man må aflyse næste års festival:

- Jeg tror ikke, at det kommer til at betyde, at der ikke er nogen festival til næste år. Festivalen betyder for meget for området, og der er for mange interesser i det. Men det kan være, at det skal være en anden slags festival, eller at nogle andre skal stå bag den. Det må vi se på. Den skal lige synkes, siger Stig Hansen.

Selve festivalen og aktiviteterne på pladsen er han dog tilfreds med, selvom vejret kom til at betyde meget for besøgstallet.

- Efter omstændighederne er jeg rigtig glad, og omstændighederne er vejret. Jeg kan ikke se noget, vi kunne have gjort anderledes. Vi har ikke hænderne ligeså højt oppe, som vi gerne ville, og det skyldes besøgstallet, men vores arrangementer lykkedes trods vejr og vind. Institutionerne i området kom trods vejret, hvor pædagogerne havde fået børnene i regntøjet. Det var jeg meget glad for, siger han.

