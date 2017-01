Frimærker hylder Frederiksborg Slot

Gribskov kommunes ene leverandør af mad til ældre hjemmeboende, Det danske Madhus, er kommet i en shitstorm på facebook efter sin nytårsservering.

»Det ligner sgu svinefoder«, lyder det blandt andet om den nytårsservering af hamburgerryg, kålpølse, flødestuvet grønkål, brune og hvide kartofler - det er den, man får, hvis man ikke bestiller fra menuen.

Henrik Solkær, adm. direktør, forsvarer Det danske Madhus mad:

- Vi tager altid feedback alvorligt og bruger den som basis for at forbedre os. Hvad er det egentlig, vi ser her. Mange facebookbrugere bliver provokeret af billedet - og det kan handle om mange ting. Denne nytårsret er måske egentlig en egnsret - men man kunne fra menuen have valgt for eksempel kogt torsk. Det her er en menu til småtspisende, og hvis der er for meget mad til en småtspisende, mister man appetitten. Maden her smager rigtig godt, råvarerne er gode, velsmagende og af høj kvalitet - de brunede kartofler ser måske lidt kedelige ud, men smager godt - når der er så mage følelsesladede opfattelser ser jeg det som en frustration omkring velfærdssamfundet generelt herunder også seniormad. Generelt er det sådan, at mad i en bakke er mindre pænt end en anretning på en tallerken. Hvis man lagde det der er i bakken, over på en tallerken med en rødbede eller to, ville man have et rigtig godt måltid. Vi tilbyder alle, der vil være kunder at få maden gratis i fire dage - og har talt om, at det også skulle gælde for pårørende.

71 har fået leveret varm mad fra Madhuset i Gribskov - 38 har fået den pågældende ret, tre har selv valgt den, 35 fik den, fordi de ikke har valgt de andre.

Pia Foght, S, medlem af social og sundhedsudvalget er rystet over den kvalitet, der fremgår af det billede, som cirkulerer på facebook.

- Jeg blev rigtig rystet - igen. Men ved ikke rigtig, om jeg er forbavset - men der er så også det, at man får jo det, man betaler for. Og maden til de hjemmeboende borgere er jo blevet vundet i udbud ved nogle skarpe priser. Vi kommer til at gå til valg på hjemmepleje - at man slet ikke har noget kommunalt, man kan kontrollere og udvikle - det er slet ikke ok.

Billedet af maden som ligger på nettet er ikke almindelig ældremad men til småtspisende - og den skal være ekstra lækker og indbydende og sund, så de får ekstra lyst og får flere kalorier. Det bilede rystede mig. Jeg vil tage det op social-. og sundhedsudvalget - hvordan det ser ud med maden til hjemmeboende. Det her er heller ikke økonomi - prøv at overvej, hvad det koster i genindlæggelser og andet, når vi ikke gør det optimale.

Søndag morgen, den 1. januar, var det et trist syn, der mødte forbipasserende på p-pladsen ved Holte Station.

Her stod to BMW'er og en VW Up nemlig udbrændte og ildelugtende og markerede, at årsskiftet ikke var lutter fest for alle. Nytårsnat havde blandt andet været travl for beredskabet i Nordsjællands Brandvæsen. Det fortæller indsatsleder Carsten Jensen til Frederiksborg Amts Avis:

- Som i resten af landet havde vi en travl nytårsaften og nat. Fra klokken 18.00-05.00 rykkede vi ud i alt ni gange, hvilket er mere end andre år. Heldigvis var det mest småting, vi var ude til, men af mere alvorlige udrykninger var vi ude til to bilbrande. Den første var på Holte Station lidt efter klokken 23.00. Her udbrændte tre biler, mens to biler fik lakskader som følge af varmen og flammerne. Det er ikke min opgave at vurdere, om branden var påsat, men der var ikke fyrværkeri i nærheden af bilerne, og biler antænder normalt ikke sig selv, siger Carsten Jensen.

Ifølge Nordsjællands Politi skal teknikere nu undersøge brandårsagen nærmere.

Det samme gælder en bilbrand på en p-plads i bunden af Rudersdalsvej ved nummer 99 i Holte. Her stod resten af det, der tidligere havde været en Suzuki Swift helt udbrændt. Bilen stod helt alene og igen uden rester af fyrværkeri i nærheden.

- Vi fik anmeldelsen lidt før klokken 01.30, og da vi kom til adressen, stod bilen allerede udbrændt, lyder det fra Carsten Jensen.

I Birkerød var Nordsjællands Brandvæsen ude til en brand på taget af en daginstitution på Skovgårdsparken klokken 00.17. Her var et fyrværkeri-batteri blevet antændt på taget, hvorefter det var blevet efterladt.

- Det er rigtig dumt, og det kan være farligt at antænde fyrværkeri på et tag. Især batterier, der ofte går ild i, når de har været affyret. Det skete også her. Heldigvis fik vi slukket branden, inden der kom skade på bygningen, fortæller Carsten Jensen til Frederiksborg Amts Avis.

10 skud i kanonen. Og en menneskemængde af de helt store til at fejre udgivelsen af Gribskov Kanon - Ugeposten og Frederiksborg Amts Avis gave til Gribskov Kommune, der bliver ti år.

Den spritnye Kulturhavn i Gilleleje fik sin ilddåb, da op mod 1000 mennesker allerede fra klokken halv tre strømmede ind i bygningen og op på mezzaninen, hvor en trio af John Koefoed Larsen, Frede Knudsen og Erling Bevensee trakterede med musik fra klaver, violin og guitar.

De mange mennesker havde valgt at børste serpentinerne ud af håret og tilbringe en eftermiddag med at skåle i lokale drikkevarer for Gribskovkanonen. Kanonen blev efter sin annoncering rundhåndet uddelt til gæsterne af blandt andet borgmester Kim Valentin, V, som var meget tilfreds med indholdet.

- Det har været ti spændende år, sagde han i sin takketale og bemærkede, at disse år som én stor kommune allerede har sat fingeraftryk, også i den nye kanon.

- Ikke alle punkter i den var der for ti år siden, bemærkede Kim Valentin, og hæftede sig især ved frivilligheden, som dels er et punkt i kanonen, men også går på tværs.

- Frivilligheden er afgørende for, hvordan vi kommer videre, fastslog borgmesteren.

Annette Sørensen, der er tidligere direktør i kulturområdet i Gribskov og nuværende direktør for Visitnordsjælland, var blandt gæsterne og også hun havde rosende ord til kanonen.

- Den giver et godt billede og favner bredt. Det er en meget fin ide at tage en enkelt del ud - for eksempel det våde Får - men samtidig pege på alle fødevareproducenterne i kommunen. Den kommer også rundt rent geografisk og aldersmæssigt og har både kultur, idræt, natur

- og så er den ikke bare til borgerne i kommunen, men også til gæsterne.

Og så svirrede luften på mezzaninen i øvrigt af tillykker og godt nytår, mens de mange gæster gjorde sig til gode med hapser og smagsprøver på den mad, som fødevareproducenterne i Gribskov kan byde på. Faktisk var der så mange mødt op denne 1. nytårsdag, at formanden for Kulturhavnen, Kim Bach, umiddelbart efter det første nummer i det officielle program måtte overtage mikrofonen og bede om, at en del af gæsterne gik ned ad trappen og hørte talerne derfra. »Der er alt for mange«, lød begrundelsen.

- Det er primært af brandsikkerhedsmæssige årsager, forklarede han efterfølgende.

Så også indgangshallen samt restauranten blev godt fyldt op denne søndag - til tonerne af blandt andet Gribskovsangen, der blev skrevet til Kommunen ved dennes dannelse for ti år siden af John Koefoed Larsen og Erling Bevensee: »Det gode skib Gribskov med kurs mod helt nye mål«.

En mandlig bilist må siges at have fået en rigtig skidt start på det nye år. Søndag kort efter klokken 13 blev han nemlig overfaldet og truet med kniv af tre unge mænd på Københavnsvej ud for nummer 25 i Slangerup, oplyser politikommissær ved Nordsjællands Politi, Henrik Sejer, til Frederiksborg Amts Avis.

Forud var gået flere anmeldelser fra borgere, der kunne berette om to biler, der tilsyneladende kørte om kap.

- Klokken 12.55 får vi en anmeldelse om, at to biler kører meget vildt på Marbækvej i Frederikssund. De kører blandt andet venstre om i rundkørslen ved Netto og Sillebroen. Klokken 13.01 får vi endnu en anmeldelse om, at en Grøn BMW og en grå Volvo kører om kap i Slangerup. De kører blandt andet ad Roskildekildevej og Københavnsvej, hvor de kører ind foran andre bilister og bremser, siger Henrik Sejer og tilføjer:

- På Københavnsvej får en af de to biler bragt en Ford Mondeo til standsning. Der stiger tre mænd ud af bilen og truer føreren af Forden og spørger, om han er »Mongols« (navnet på en gruppering i det kriminelle bandemiljø, red.). De slår ham også i ansigtet. Offeret aner ikke, hvad de snakker om, og han er i øvrigt på ingen måde kendt af politiet, siger Henrik Sejer, der ikke har en forklaring på, hvorfor føreren af Forden blev indblandet i sagen, men han vurderer, at overfaldsmændene kan have forvekslet offerets bil med en anden.

Godt en time efter overfaldet skete der en ny udvikling i sagen.

- En patruljevogn eftersætter en Ford Mondeo, som blandt andet kører over for rødt. Den kører ad Frederiksværkvej mod Byvej og videre mod Holmensvej i Frederikssund. Her får vi standset bilen, og i den sidder tre mænd på 18, 23 og 21 år fra henholdsvis Jægerspris, Værløse og Frederikssund. Manden fra Værløse har en kniv på sig. De bliver alle anholdt og sigtet for vold og trusler, siger Henrik Sejer.

Mandag eftermiddag blev alle tre mænd fremstillet i grunndlovsforhør og varetægtsfængslet i 14 dage. Alle tre er i øvrigt i forvejen kendt af politiet, oplyser Henrik Sejer.