Se billedserie Bente Ehlers Willadsen er glad for dukker - og for at skrive. Som 85-årig har hun udgivet sine to første bøger. Foto: Allan Nørregaard

Fra dukkehjem til digterhule

Hillerød - 16. februar 2017 kl. 05:45 Af Niels Idskov

Først var Bente Ehlers Willadsen kendte for sine dukker, men nu kan også skrive forfatter på sit cv. For indenfor kort tid udgav hun sine to første bøger, novellesamlingen »Skæbnetræf« og romanen »Lille Martha«, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Forfatteren bor i Hillerød, men hvis navnet vækker genklang, kan det skyldes, at hun indtil for 11 år siden boede i Nødebo, hvor hun i 25 husede et dukkemuseum i kælderen. Hun er i dag 85 år og bor alene med sin trofaste sheltiehund Cherrie, men en af hendes to sønner bor tæt på og kan hjælpe med indkøb og den slags.

- Jeg ser ikke meget tv, jeg vil hellere sidde og skrive på computeren. Nå ja, jeg vil da gerne se en krimi på tv eller læse en god krimi. Jeg har altid skrevet, men det er først nu, at jeg tænkte det kunne være sjovt at få det udgivet i bogform. Det kommer sig af, at jeg havde set nogle pæne bøger fra forlaget Mellemgaard i Odense, og så henvendte jeg mig til dem, og de var positive overfor idéen, siger Bente Ehlers Willadsen.

Bente var 16 år, da hendes familie flyttede fra Gedser til København. Hun blev student i København og uddannede sig til både korrespondent og designer. I 1967 flyttede hun med mand og børn til Nødebo, og her blev hun boende i 37 år. I dag bor hun i rækkehus i det nordøstlige Hillerød.

- Dukker var min store interesse dengang. Ja det er det stadig. Du kan se nogle af dem her rundt omkring i stuen. Det er alle dukker, der forestiller danske dronninger, og jeg har selv lavet dem. I Nødebo fik jeg lavet et dukkemuseum, som mange kom kørende til for at se. Jeg havde omkring 120 historiske dukker, i dag er der vel omkring 100 tilbage, men de bliver her hos mig. Jeg har ikke lyst til at udstille dem igen, nu handler det om at skrive. Det er det, som jeg bruger min energi på, siger den kvikke 85-årige kvinde, der tidligere også arbejdede en del for kvindesagen i Dansk Kvindesamfund.

»Lille Martha« kombinerer dukkerne med digtningen, idet handlingen tager sit udgangspunkt i to hændelser, der kan forbindes med hinanden. Den ene begivenhed handler om at kostbar dukke forsvinder fra et museum og en ung kunstmalers udstilling, hvor et bestemt maleri tiltrækker sig opmærksomhed. Den anden begivenhed er mere dramatisk: en ung mor findes myrdet i sit hjem, og hendes lille pige er borte.

- Det er bare en hyggekrimi, smiler Bente Ehlers Willadsen, der undervejs med at skrive bogen - hun begyndte på den i 2009 - tænkte på at den skulle kunne læses af hendes børn og børnebørn.

- Lige nu skriver jeg lidt på mine erindringer. Måske kommer der en bog ud af det. Det er i hvert fald nogle historier fra helt tilbage til trediverne. Den tid kan jeg jo huske. Det er nok også derfor, at jeg er mindst lige så glad for novellerne i »Skæbnetræf« som romanen. Man kan lære meget af at fortiden, siger Bente Ehlers Willadsen - og virker selv særdeles nutidig.