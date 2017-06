Fortrolige papirer fejlsendt

Da Tina Nielsen tog imod en stor brun konvolut med flere hundrede papirer tirsdag formiddag, da postbuddet kom forbi, havde hun ikke regnet med, at hun ville finde andet end det, hun havde søgt aktindsigt i. Nemlig sin datters sag. Men da hun begyndte at bladre den store stak papirer igennem, opdagede hun, at nogle af papirerne omhandlede en helt anden sag end hendes datters. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Der var to papirer i bunken, som ikke hørte til datterens sag. Tina Nielsen kunne se, at det var et brev, som en advokat havde sendt til Den Sociale Ankestyrelse i forbindelse med en anden sag. Brevet indeholdt fortrolige oplysninger om en ung piges anbringelsessag, blandt andet hendes cpr-nummer.

- Jeg nægter at tro på, at der er nogen, der har gennemgået papirerne, efter de er kommet ud af printeren. For hvis der er det, så har jeg svært ved at forstå, at det her kan ske. Og nu har jeg jo en stor flygt for, at min datters sagsakter ligger og roder rundt hos andre borgere i Hillerød Kommune, siger Tina Nielsen til Frederiksborg Amts Avis.

Den afdeling i Hillerød Kommune, der har behandlet aktindsigten, beklager.

- Det burde ikke kunne ske. Jeg kan kun beklage, at det er sket, siger Helle Stennicke, der er familie- og sundhedschef i Hillerød Kommune.

Det er tredje gang på knap fem år, at Hillerød Kommune er kommet til at udlevere fortrolige oplysninger til en tilfældig borger. Det samme skete i 2013 og 2014.