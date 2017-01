Forhandler bygger nyt bilhus

Tæt på Bauhaus, Burger King, Idemøbler og McDonalds, og ikke langt fra Plantorama begynder Era Biler i slutningen af denne måned at opføre et ny bilhus, der skal supplere det gamle få hundrede meter derfra på Gefionsvej, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Den nye grund ligger på Sigrunsvej skråt over for Bauhaus og over for Burger King. Ejer af Era Biler Jacob Johannesen kalder det selv for »Nordsjællands bedste beliggenhed«. Der er nemlig sket en udvikling i Hillerød, der gør, at oplandet er blevet endnu større, mærker han.