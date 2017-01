Se billedserie Skleroseforeningens Lokalafdeling Nordsjælland Øst, der modtog en check på 7.000 kroner, skal bruge pengene på en tur til Legoland. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Foreninger modtog penge og cykler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Foreninger modtog penge og cykler

Hillerød - 27. januar 2017 kl. 00:50 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var 25 lokale foreninger, der havde søgt, da Team Rotary Puljen skulle fordeles mellem lokale sociale foreninger. Tre af foreningerne fik afslag, mens de resterende 22 samlet set fik overrakt 164.700 kroner og to trehjulede cykler. Receptionen fandt sted i Hillerød Frivilligcenter torsdag eftermiddag, og pengene, som blev uddelt, er blevet indsamlet via sponsorstøtte fra en lang række lokale og regionale sponsorer, der spyttede penge i kassen, da 32 ryttere og otte medhjælpere cyklede fra Hillerød til Paris i juli sidste år.

- Vi uddeler de her penge, fordi vi gerne vil gøre noget for de mennesker i vores samfund, der på en eller anden måde er svagt stillet i forhold til andre. I år har vi valgt at tilgodese så mange som muligt, og det har selvfølgelig betydet, at det ikke er alle, der har kunnet få det fulde beløb, de har søgt om, sagde Peter Jørgensen, der er ansvarlig for Team Rotary Hillerød.

Cykelholdet, der kørte til Paris sidste sommer, fik indsamlet 300.000 kroner, men de 200.000 var allerede blevet givet væk inden overrækkelsen torsdag. Propa Prostatakræftforeningen havde modtaget 100.000 kroner, og det samme havde Julemærkehjemmet i Ølsted. Men fordi der var en smule penge tilbage fra sidste år, og fordi Rotary i Danmark har en hjælpefond, som gør, at man kan man få halvdelen af beløbet dækket, når man søger om noget materielt, kunne Hillerød Chr. IV Rotaryklub uddele 164.700 kroner i går.

Selvom de fleste foreninger var mødt op for at modtage en check, var der en enkelt forening, der var kommet for at få overrakt to trehjulede cykler til voksne. De to cykler blev overrakt til Bydelsmødrene i Hillerød Øst, og foreningen havde ønsket sig cyklerne, fordi flere af Østbyens kvinder med anden etnisk baggrund gerne vil lære at cykle.

- Hvis man ikke er opvokset i Danmark, er man jo ikke opvokset på samme måde som os, der er født på en cykel. De fleste, der er opvokset i Danmark, lærer at cykle, når de er helt små, men for dem, der kommer til Danmark som voksne, er det at cykle en stor udfordring, siger Hanne Dalgaard, der er Boligsocialkoordinator i Hillerød Øst.

Men fra næste uge starter cykeltræningen, og det glæder kvinderne sig til, fortalte de to repræsentanter, der var til stede for at få overrakt cyklerne.

- Det betyder rigtig meget for kvinderne, at de kan transportere sig selv. At de kan cykle til skole, på arbejde eller til deres praktiksted. Det gør deres hverdag en hel del nemmere, sagde Rania Tamim, der er bydelsmor i Hillerød Øst.

Det var i 2014, at Hillerød Chr. IV Rotaryklub dannede cykelholdet Team Rotary Hillerød. Formålet var at oprette en pulje med økonomiske midler, der specifikt er rettet mod at støtte sociale foreninger og gruppers lokale arbejde og virke for udsatte børn, voksne og ældre primært i Hillerød Kommune.

Det er tredje år i træk, at det er lykkedes cykelholdet Team Rotary Hillerød at samle en masse penge sammen til kommunens sociale foreninger. I 2014 blev der indsamlet omkring 210.000 kroner, i 2015 blev der indsamlet omkring 256.000 kroner, og i 2016 slog cykelholdet derfor rekorden fra året før igen.

Pengene fordeles hvert år af et udvalg med repræsentanter fra både Hillerød Chr. IV Rotaryklub og Frivilligcenter Hillerød.

Touren til Paris afvikles igen i 2017 fra fredag den 14. juli til fredag den 21. juli.

Læs mere om projektet, årets tour samt de forskellige måder, du kan støtte Team Rotary på på www.teamrotaryhillerod.dk.