Forening beder minister bremse udvidelse af nedrivningsfirma

Hillerød - 01. februar 2017 kl. 11:33 Af Camilla Bjørkman Aagaard

Om kort tid skal planloven og Fingerplanen behandles i Folketinget, hvilket kan ende med at tillade nedrivningsvirksomheden J. Jensen ApS at udvide og etablere et upcyclingcenter for genanvendelse af bygningsaffald i Uvelse.

Derfor har Foreningen J. Jensens naboer skrevet et brev til erhvervsminister Brian Mikkelsen, hvori de advarer ham mod at tillade udvidelsen.

»Vi er en gruppe borgere i Uvelse ved Hillerød, som ser med stor bekymring på planerne om et sådant anlæg i landzone. I et brev dateret 1. august 2016 skrev vi om sagen til daværende Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen. Og vil gerne opfordre dig til at se på sagen«, skriver foreningen i brevet.

Foreningen er især bekymret for de mange lastbiler, der skal køre gennem de små bysamfund.

»De tungt læssede lastbiler med bygningsaffald, forurenet med bly, asbest, PCB og kviksølv, vil skulle passere gennem en række små bysamfund ad et vejnet, som på ingen måde er gearet til tung trafik. Der er end ikke cykelstier på de fleste af vejene, og to lastbiler vil ikke kunne passere hinanden, hvis der samtidig er bløde trafikanter på vejen«, skriver de videre.

Derfor håber foreningen, at erhvervsministeren vil gribe ind.

»Vi vil gerne opfordre dig til at fastholde de nuværende principper og derfor afvise Hillerød Kommunes ønske om at tillade J. Jensens upcyclingcenter i Uvelse, nøjagtig som den tidligere miljøminister Ida Auken gjorde i 2012, blandt andet begrundet i den manglende infrastruktur i forhold til den forventet trafikstigning og at området er et landbrugsområde som ikke er udlagt til virksomheder i miljøklasse 6 og 7«.

Allan Høj fra Foreningen håber, at politikerne ændrer mening, inden Fingerplanen skal behandles.

- Vi skriver til Brian Mikkelsen for at være sikre på, at den nye minister tager stilling til vores bekymring og har den med i sine erindringer, når der skal tages stilling til sagen. Jeg håber, at sagen bliver taget af bordet inden behandlingen, og at nogle af de medlemmer, der sidder i Folketinget, tænker sig om, siger Allan Høj.

Hvis udvidelsen alligevel bliver en realitet er foreningen ved at opruste sig til det videre arbejde.

- Der sker nok allertidligst noget i 2018. Så skal der laves VVM, høringer osv, hvor vi kan komme med vores meninger igen. Vi har henvendt os til J. Jensen om en samtale, men de har ikke ønsket at mødes med os endnu, og det kan jeg da godt forstå, for de ved ligeså lidt som os på nuværende tidspunkt, siger Allan Høj.

Brevet til ministeren blev sendt i sidste uge, og foreningen har endnu ikke fået svar fra Brian Mikkelsen.