På Hillerødsholmsskolen oplever de i morgentimerne problemer, når forældrene sætter deres børn af. Foto: Allan Nørregaard

Forældrene skal sænke farten

Hillerød - 25. februar 2017 kl. 05:57 Af Camilla Fræhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den høje fart på vejene omkring skolen skaber bekymring blandt forældre på Hillerødsholmsskolen. Mange oplever, at det er forældre, som lige har sat deres barn af, som pludseligt får meget travlt på vejene. Det fik i onsdags Johan Stejn Mortensen, som sidder i skolebestyrelsen, til at reagere. Han har selv to børn i skolepatruljen, som ofte oplever den travle morgentrafik på tæt hold. Johan Stejn Mortensen har derfor skrevet et opslag på Facebook på vegne af skolepatruljen i Facebook-gruppen 'Hillerød skal være en hyggelig by'. I opslaget opfordrer han på børnenes vegne bilister til at udvise større opmærksomhed og hensyn omkring skolen, da der køres alt for stærkt og hensynsløst. Opslaget har fået flere forældre til at reagere og kommentere på opslaget.

En af dem er Ann Carina Bilen, som er oprevet over forældrenes manglende situationsfornemmelse.

- Jeg har selv børn på skolen og vil altså sige, at jeg dagligt oplever, at det er forældre, der lige har afleveret deres egne børn på skolen, der derefter kører med hovedet under armen! Fatter ikke, at folk ikke kører 10 minutter tidligere hjemmefra, hvis de har så stram en tidsplan, skriver Ann Carina Bilen som kommentar til opslaget. Flere af de andre kommentarer bakker op om, at forældrene skal tage mere hensyn, når de afleverer deres børn.

Louise Colding (S), som er medlem af Hillerød Byråd og Miljø- og Teknikudvalget, er glad for, at forældrene opfordres til at sænke farten.

- Undersøgelser har vist, at de fleste bilister foran en skole om morgenen er forældrene. Måske ville meget løses, hvis flere børn cyklede? Skriver Louise Colding som kommentar til opslaget.

Johan Stejn Mortensen skriver i Facebook-opslaget, at fordi der ikke er etableret trafiksikkerhed i området, så skal der udvises mere hensyn fra bilisternes side.

Louise Colding kan ikke genkende den manglende etablering af trafiksikkerhed.

- Det er nyt for mig, at dette er et problem. I skriver, at 'der ikke er etableret trafiksikkerhed'. Trafiksikkerhed er rigtig mange ting. Det er bl.a. fodgængerfelter, cykelstier, fortove og trafiklys. Så noget er der da, kommenterer Louise Colding, som selv har børn, der har gået på skolen. Hun vil gerne høre om, hvilke tiltag der kan forbedre situationen i området, og hun forslår endda selv, at de kan mødes, så hun både kan se og høre om problemerne fra skolepatruljen, der til dagligt er vidner til den tætte og travle morgentrafik.