Forældre i dagtilbuddene syd-øst i Hillerød kommune opfordrer alle til at møde op foran rådhuset i morgen lørdag den 3. september for at gå i dialog med politikerne, inden de skal forhandle næste års budget.

Forældre: Mød op på rådhuset inden budgetforhandlinger

"Der går et spøgelse gennem Danmark i disse år. Det spøger i tænketanke, på Christiansborg, i Regioner og Kommuner - og langsomt udhules velfærden, demokratiet og den sociale stabilitet i Danmark. Vi har fået nok!"



Sådan indleder Anne Mette Nielsen og Camilla Hougaard et brev til Frederiksborg Amts Avis.

De har børn i henholdsvis De tre huse og Børnestien Clausensvej og skriver på

vegne af forældre i dagtilbuddene syd-øst i Hillerød kommune.

I weekenden mødes politikerne på rådhuset for at forhandle budget 2017-2020, og forældrene opfordrer alle til at møde op for at tage imod politikerne klokken 9.30 foran rådhuset.

"Vi inviterer og opfordrer alle forældre, børn, tanter, onkler, bedsteforældre, arbejdsløse, studerende, offentlig ansatte og fagforeninger til at møde op ved budgetforhandlingsmøderne i de enkelte kommuner og gå i dialog med politikerne. Hvorfor: Der er lagt op til besparelser på blandt andet dagtilbudsområdet, når Hillerød Kommune forhandler budgettet for 2017 her i weekenden. Vi synes det er en rigtig dårlig idé at spare på dagtilbudsområdet igen i år og det vil vi gerne fortælle politikerne", skriver Anne Mette Nielsen og Camilla Hougaard.