Forældre: Frikirke dækkede over sexkrænkelser af børn

Flere forældre hævder nu, at to sexkrænkelser blev holdt internt i frikirken Evangelist. Begge sager - som ikke har været fremme før - er fra 2008, og begge skulle være begået af samme dreng. Det skriver metroxpress.

- Vores datter kom grædende tilbage efter at være ovre og hoppe på hoppeborge. Hun fortalte, at han havde lokket dem om bag hoppeborgen med slik. Her ville han se deres tissekoner og have dem til at tage tøjet af. Hun begyndte at skrige og løb op til os. Det samme gjorde den anden pige, så det nåede ikke at ske, siger moren, der ikke ønsker sit navn frem af hensyn til sin datter.

Hun oplevede, at der blev dækket over sagen.

- Vi kontaktede lederskabet, som sagde, de allerede vidste, der var problemer med drengen, og at de ville tage sig af det. De sagde, det var en fejl, at han ikke var blevet mandsopdækket. Jeg ville anmelde det, men de fik mig til ikke at gøre det. De sagde, de ville gøre det, men jeg hørte aldrig noget fra myndighederne, siger hun til mx.

Metroxpress har været i kontakt med en far til en dengang fireårig pige, som skulle være blevet forsøgt krænket af samme dreng i et af Evangelists huse i Gørløse-området i Nordsjælland i 2008.

- Det var på et værelse, hvor han tog hende til side og bad hende tage bukserne af. Så sagde hun 'nej, jeg vil ej', og så gik hun. Hun var fire år. Når man hører det som far, så bliver man selvfølgelig noget rystet, siger faren, der af hensyn til sin datter heller ikke ønsker at stå frem med navn.

Faren forklarer, at kirkeledelsen sagde, den ville kontakte de relevante myndigheder.

- Min kone havde lyst til at gå til politiet dengang. Men vi fik at vide, at der var nogle andre, som tog sig af det. Men der skete ikke noget, og vi hørte aldrig mere om sagen fra myndighederne, siger han.

Drengen, som i dag er voksen, ønsker ikke at kommentere sagerne over for metroxpress.

Evangelists leder, Christian Hedegaard, bekræfter at kende til anklagerne om sexovergreb begået af en dreng på sommerlejren. Men han siger, sagen blev håndteret korrekt.

- Første gang, jeg hørte om ham, var i forbindelse med sommerlejren, hvor han havde forsøgt at lokke en pige til at tage bukserne af. Kommunen var involveret, og han blev sendt til en institution. Det var de lokale ledere, som tog sig af det.

Christian Hedegaard har ikke villet svare på, om han kendte til den anden episode.

Både Hillerød Kommune - hvor Evangelist-husene lå - og Nordsjællands Politi oplyser, at man af hensyn til en eventuel tavshedspligt ikke må gå ind og undersøge og dermed be- eller afkræfte, om der skulle ligge en anmeldelse mod den pågældende dreng.

Politiets anklagemyndighed oplyser dog, at forældre til eventuelle ofre normalt ville have hørt fra politiet, hvis dette var tilfældet.