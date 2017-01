Se billedserie Som kun fireårig begyndte Michala Høj at spille violin. Senere kom klaveret til, men hun endte med at beslutte sig for violinen.

Send til din ven. X Artiklen: For Michala er musikken en livsstil Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

For Michala er musikken en livsstil

Hillerød - 27. januar 2017 kl. 14:39 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Michala Høj var kun tre år, da hun var med sine forældre til en koncert med børn, der spillede på violin. Pigen viste sig snart ulykkelig og grædefærdig over ikke at være med på scenen, men bagefter var der en, der forbarmede sig over hende - og rakte hende en violin at prøve.

Snart efter var pigen for alvor i gang med fiolen, og siden har hun stort set ikke sluppet den, hvorfor hun nu som kun 24-årig kan fejre sit 20 års-jubilæum som musiker. Det markeres lørdag med en koncert på MantziusLive i Birkerød, hvor Michala Høj optræder med et klassisk repertoire sammen med pianisten Vagn Sørensen. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det er mit mål at komme ud og spille for så mange mennesker som muligt, og sådan har det været de senere år. Det være sig koncerter på skoler og i kirker og mange andre steder. Jeg har f. eks. spillet på julemarkedet i Helsingør. Det er den slags, som jeg kan lide. At komme ud og spille - og så imellem numre at tale om musikken, fortælle historien bag. Det synes jeg også er vigtigt.

Michala Høj, der har boet i Hillerød siden 2013, blev allerede som 16-årig optaget på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, og efterfølgende tog hun også en bachelor på det rytmiske konservatorium, men det er og bliver det klassiske, der er i højsædet hos violinisten.

- Jeg gik på det rytmiske konservatorium for at videreuddanne mig og prøve at se min musikalitet i et andet lys, fortæller Michala Høj, der som barn også spillede meget klaver, men dog som 12-årig besluttede sig for at det alene skulle handle om violin.

Fra hun var 12 og tre år frem pendlede hun jævnligt til Barratt Due Musikkinstitutt i Oslo, og hun har altid opsøgt undervisning hos de bedste lærere - lige fra starten som fire-årig hos Tove Detreköy på Suzuki-instituttet i København.

Samtidig var Michala flittig med at øve, og sammen med hendes naturlige talent havde det allerede ført frem til sejre i flere musikkonkurrencer. Først høstede hun flere præmier på både violin og klaver ved Berlingske Tidendes Musikkonkurrence, og som 10-årig hentede hun førsteprisen ved såvel Steinway klaverkonkurrencen samt Jacob Gades violinkonkurrence.

For Michala Høj er det at spille violin en livsstil. Det er hendes arbejde - og hendes hobby. Hun er typen, der ikke bliver nervøs af at skulle optræde foran andre. Ikke engang foran de 5.000 engang i Laeiszhalle i Hamborg eller de mange tusinde - plus dem ude ved skærmen - da hun sidste år blev indkaldt til at akkompagnere en MGP-sanger, nemlig Kristel Lisberg, der sang nummeret »Who needs a heart.«

Michala Højs egne favoritter og forbilleder er dog de klassiske. Yndlingsnummeret er Bachs Chaconne.

- Det afhænger lidt af humøret, hvilken slags musik jeg foretrækker at spille eller lytte til, og det samme gælder, hvis vi snakker om hvilke andre violinister jeg ser op til og bliver inspireret af. En af de topviolinister er Maxim Vengerov. Han har en fantastisk klang, og det er altid værd at eftertragte, selv om man selvfølgelig altid skal finde sin egen musikalske stil, siger Michala Høj.

Violinisten fra Hillerød er selvstændig musiker - eller freelancer. Hun har udgivet to CD´er, og hun har valgt at leve af at tage rundt og spille - fremfor en ansættelse med fast løn i eksempelvis et symfoniorkester.

Det er numre som Zigeunerweisen og Tango Jalousie, der sætter stilen på Michalas seneste CD med titlen Passion - og netop følelsen er i højsædet hos violinisten, der udover sit talent har de bedste forudsætninger for at henrykke.

Michala Høj spiller nemlig på en super-violin, der må kaldes for en af de bedste i verden, nemlig en 300 år gammel mesterviolin bygget af italieneren Matteo Goffriller.

- Det er ligesom, at violinen hele tiden er foran mig og dermed gør mig bedre, og sådan et instrument ville jeg aldrig selv få råd til, men så er det jo godt, at der findes mæcener som vil støtte os musikere, siger violinisten, der bruger al sin tid på at øve og spille - men dog godt kan slappe af med gåture med hunden i Hillerøds natur. For der finder hun ro.

- Jeg kan også godt lide en gang styrketræning eller at gå i køkkenet og lave mad og kager, især det sidste. Det er godt at slappe af med noget helt andet, siger Michala Høj.