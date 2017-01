Første skoledag i nye lokaler

Siden kupforsøget i Tyrkiet den 15. juli har Hillerød Privatskole mistet omkring 70 elever, og det har været medvirkende til, at skolen nu er flyttet til et mindre sted. Desuden har skolen længe haft et ønske om at skrifte lokalerne på Frederiksværksgade ud med nogle lokaler, der ligger mere centralt, fortæller viceleder, Jørgen Skaastrup.

- Den gamle bygning var for stor og for dyr, så allerede for over et år siden begyndte vi at kigge efter noget andet. Vi ville gerne have en mere central beliggenhed, og så vil vi gerne være en lokal skole, siger Jørgen Skaastrup.