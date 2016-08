Følelsesvampyrer er tit meget flinke

Udgivelsen af denne bog er noget af en milepæl for de tre involverede: for Bo Christiansen, der debuterer som forlægger og sender sin første bog på gaden, for hans kone, Liselotte Rønne, har skrevet forord til bogen og har foranlediget den oversat, hvilket er sket med en tredje Hillerød-borger, teksteren og oversætteren Jens Olsen som primus motor.

Kender du typen, der elsker fest og spænding, men aldrig følger de sociale spilleregler. Eller typen, der kun lever og ånder for at få opmærksomhed, eller hende, der vil have kontrol over alle andre eller ham, der betragter sig selv som det klogeste og bedste menneske i hele verden?

Mennesker, som umiddelbart virker helt tilforladelige - flere af dem er endog særdeles populære og umiddelbart rigtigt flinke - men har det med at kaste en vis tristhed over deres misbrugte omgivelser. Og skaber dermed personer, der er skuffet over at endnu en aftale ikke blev holdt, at man helt uventet blev stresset og følte sig forkert - uden egentlig at have gjort noget selv for det.