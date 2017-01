Se billedserie Marianne Knudsen er med til at planlægge Zontas store udstilling Kvinder og Kunst. Og hun har for det meste altid selv noget med hjem bagefter, hvilket lejligheden i Slangerupgade bærer præg af. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Fødselsdagen fejres i taknemmelighed

Hillerød - 23. januar 2017

Marianne Knudsen har startet Zonta Hillerød op og er involveret i både Parykcentret og Frivilligcentret. Lørdag den 28. januar fylder hun 70 år.

Sammen med sin mand sidder Marianne Knudsen hver dag og spiser både morgenmad og aftensmad i køkkenet. Og det kan man godt forstå, for fra pladsen på anden sal i Slangerupgade kan de kigge ud over byens tage og Slotssøen.

- Jeg elsker jo Hillerød. Hold da op. Jeg synes, her er det hele. Og slottet lige derover, siger hun og peger igennem væggen i retning af Frederiksborg Slot.

Hun har boet i byen i mere end 30 år, men på trods af sin store kærlighed til byen, var den i en årrække kun hendes deltidshjem. For hun pendlede mellem Hillerød og Tokyo. Dengang var hun ansat i Time Manager, hvor hun var edb-chef, som det hed dengang. Og efter et besøg i Japan, blev hun så forelsket i landet - og sin nuværende mand - at hun fik en aftale med virksomheden om, at hun kunne arbejde halvdelen af tiden i Hillerød og halvdelen af tiden i Tokyo.

Det syntes ellers umuligt, for hun havde to børn i Danmark med sin første mand. Men når hun var i Japan, var børnene hos deres far, og på den måde kom det hele til at fungere. Da hun så fik en efternøler, blev adressen flyttet permanent til Japan, hvor hendes yngste datter voksede op.

Marianne Knudsen har altid været optaget af kvinders og børn forhold, og i slutningen af 80'erne var hun starte den verdensomspændende velgørenhedsorganisation Zonta op i Hillerød. Zonta samler penge ind til og støtter kvinder, der har behov for det både lokalt, nationalt og internationalt.

De seneste år har Zonta Hillerød stået bag den store udstilling Kvinder og Kunst i Frederiksborgcentret. Sidste år udstillede 79 kvindelige kunstnere. Og udover det overordnede formål med at samle penge sammen til velgørenhed, er der yderligere en bonus ved arrangementet.

- Vi hjælper de kvindelige kunstnere. De får netværk, og de elsker det. Jeg får så mange henvendelser fra kvindelige besøgende på udstillingen, som siger, må vi være med næste år, fortæller Marianne Knudsen, der er kunstneransvarlig i forbindelse med udstillingen.

Efter at Marianne Knudsen var returneret fra Japan til Danmark, fik hun konstateret brystkræft, og er i alt blevet opereret tre gange. Det var på den måde, hun kom i kontakt med Parykcentret, hvor hun i mange år har dedikeret en del af sin tid for at hjælpe kvinder med kræft.

Hendes sygdom bragte hende også til Brasilien, som hun tog til på en healingrejse for at møde John of God. Han er i visse kredse kendt som et fuldtrancemedie, der kan helbrede sygdomme og andre dårligdomme, og Marianne Knudsen har med egne ord »oplevet mange mirakler« på sine ture til Brasilien. Først som rejsende i forhold til sin egen sygdom, og nu som guide for andre mennesker, der ønsker at møde John of God.

Når hun på lørdag fylder 70, er det med en følelse af taknemmelighed.

- Jeg kan være så taknemmelig. Det ene har hele tiden ført til det næste i mit liv. Og når jeg ser tilbage på det, tænker jeg, hold da op, hvor er jeg taknemmelig. siger Marianne Knudsen.

