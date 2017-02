Fødselsdag for et 60-årigt forbillede

- Du ved, at når vi har en grundig diskussion i den socialdemokratiske gruppe om et eller andet med store dilemmaer i, så kigger jeg hen på dig, og så giver du mig et nik, der er så lille, at de andre ikke lægger mærke til det, og så ved jeg, at vi har fast grund under fødderne og har fundet den rigtige indstilling. Nå, nu har jeg fået at vide, at de andre også kender dit mini-nik, så mon ikke, vi er i trygge hænder, og du har fuldt ud styr på os, sagde hun og tilføjede: