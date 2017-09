Se billedserie Peter Hansen og John Franzen har været med til at flytte Hillerød Fodbold såvel økonomisk som sportsligt. Og de har stadig store ambitioner på klubbens vegne. Foto: Niels Idskov

Fodboldklub med vokseværk

Hillerød - 16. september 2017

Målet blev nået. Hillerød Fodbold vandt Danmarksserien og spiller for første gang i klubbens historie i 2. division. Men det betyder ikke stop for ambitionerne. Klubben har en målsætning om at være etableret divisionsklub i 2020, og det medfører en række udfordringer for at kunne tilfredsstille spillere, tilskuere og sponsorer.

Men planerne er klar. Eksempelvis at der skal bygges en helt ny hovedtribune med idrætshal og omfattende faciliteter med hensyn til sponsorer, omklædning osv. Der er på Hillerød Kommunes budget for 2018 afsat 400.000 kr. til udarbejdelse af en helhedsplan for Hillerød Stadion. Hovedtribunen tænkes opført på den modsatte side af den nuværende tribune på bane 2. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Ønsket går på en tribune med 600 siddepladser, og derefter vil der på stadion i alt være plads til 1500 tilskuere. Det er en fremtidsdrøm, men det er også gået stærkt de seneste år, og udviklingen fortsætter.

For seks år siden stod vi og så på et førstehold i serie 2. Inklusive bolddrenge og forældre var vi vel højest 40 tilskuere i alt. På lørdag kommer topholdet Hvidovre på besøg, og så er vi vel 5-600 på stadion, siger John Franzen, formand for Hillerød Fodbold.

- Overgangen fra Danmarksserien til 2. division i sommer har været markant. Vi har tabt fem ud af seks kampe, og der er mange flere regler nu, især omkring sikkerheden. Der skal være spærret af for dommerne til deres omklædning og adgang, for nu at tage noget af det, der har overrasket os lidt, fortæller Carina Larsen.

Hun er supervisor for Hillerød Fodbolds hjemmekampe og arbejder i sådan en uge ca. halvanden dag med at få alting på plads. Hun sætter en stor gruppe på omkring 20 frivillige medlemmer i sving, for der skal være klare aftaler og alt skal være i orden lørdag kl. 15.00.

Hillerød Fodbold har henover den korte sommerpause efter oprykningen i juni skullet uddanne egne vagter til kampene, og derudover er der til Hvidovre-kampen suppleret med folk fra et eksternt vagtselskab.

- Alt efter vejr og vind kommer der vel 100-150 Hvidovre-fans, og de skal også føres på plads til en bestemt sektion på tribunen. Og lørdag 30. september får vi besøg af Frem med endnu flere fans, fortæller Karina Larsen, der også er ansvarlig for, at Hillerød Fodbold nu præsenterer et mere fyldigt kampprogram, end da klubben hørte hjemme i serierne.

Flytning af et hegn rundt om banen til 350.000 kr. med tilskud fra Hillerød Kommune, så der kom mere plads, var det allerførste krav, som Hillerød Fodbold skulle indfri for at kunne spille på hjemmebanen, og det skete så.