Flygtningebørn mødes til taekwondo

Hillerød - 22. maj 2017 kl. 05:53 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omkring 30 flygtningebørn på mellem seks og 15 år er en del af et nyt projekt, Get2Sport, der giver lokale flygtningebørn mulighed for at gå til sport, selvom budgettet derhjemme er stramt. Det er Hillerød Kommunes Integrationsteam, Dansk Idrætsforbund (DIF) og Hillerød Taekwondo Klub, der samarbejder om projektet.

- Vi sagde ja til at være en del af projektet, fordi det er vigtigt for klubben at give noget tilbage til lokalsamfundet. Vi ved, at taekwondo giver rigtig meget mere end bare det sportslige. Det øger koncentrationen, man får mere selvtillid og det skaber nye kammeratskaber og et stærkere socialt bånd, siger Jesper Olsen, der er formand for Hillerød Taekwondo Klub, hvor børnene har trænet siden midten af marts, hvor projektet gik i gang.

- Formålet er at kunne give de her børn muligheden for at dyrke motion og sport, som de normalt ikke ville kunne på grund af den økonomiske situation derhjemme, siger han til Frederiksborg Amts Avis.

Get2Sport-projektet støttes økonomisk af både Dansk Flygtningehjælp, Dansk Idrætsforbund og Nordeafonden, og projektet har været en så stor succes, at taekwondoklubben nu mangler lokaler. For efterhånden som børnene fra projektet bliver dygtigere til taekwondo, bliver de rykket hen på klubbens øvrige hold, så de kan styrke deres sociale netværk yderligere. Men for at det kan lade sig gøre, kræver det, at taekwondoklubben finder nogle større lokaler, hvor der er plads til alle.

- Vi er rigtig udfordret på lokaler. Vi har ledt med lys og lygte, men det er ikke lykkedes os at finde en løsning endnu, siger Jesper Olsen.

