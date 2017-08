Se billedserie Selwa Shahab udstiller billeder af livet i en flygtningslejr på Hillerød Rådhus. Billedet hun holder i hånden er en tegning, som er malet på deres hjem, hvor der står »vi kommer tilbage«. Foto: Selwa Shahab.

Flygtning udstiller på Rådhuset

Hillerød - 09. august 2017

Det er de færreste, der kan forestille sig, hvordan det er, når dét, som man engang kaldte hjem, ikke længere udgør de trygge rammer, og man samtidig står med et barn midt i en krig - men det kan Selwa Shahab på 31 år.

Hun kommer fra Al Hasakah, som er en by i det nordøstlige Syrien. Hun er en af de flygtninge, som i 2012 forlod sit land, familie, venner, sin kultur og er tvunget af omstændighederne ud i det ukendte for at søge tryghed i det fremmede.

Godt rustet med et kamera om halsen tager hun i marts i år tilbage til Domiz Camp i Irak, som er den flygtningelejr, hun selv flygtede til fra Syrien.

- Jeg ønsker at vise den voldsomme flygtningeproblematik i billeder. Vilkårene for børnene er ikke eksisterende, fortæller Selwa Shahab. Hendes billedserie er en beretning om livet i en flygtningelejr, som nu har resulteret i en reportage og fotoudstilling, hvor hun gennem billederne vil prøve at vise livet i lejren.

I dag er tæt på fem millioner børn og voksne flygtet ud af Syrien. Selwa Shahab tog flugten fra Syrien mod Europa velvidende om de risici, hun udsatte sig selv og sin datter for. - Jeg skulle bare væk og finde en fremtid til min datter. Det kan godt være, at det var ukendt og fremmed, men det virkede alligevel mere sikkert, fortæller Selwa Shahab.

De har nu begge været i Danmark i næsten to år, og mens datteren går i folkeskole, så er Selwa Shahab i praktik på Hillerød Sundhedscenter, hvor hun både styrker sine faglige og sproglige kompetencer. Selwa Shahab håber, at hun en dag kan komme til at køre rundt i Hillerød som hjemmehjælper.

Du kan høre mere om Selwa Shahbs historie i morgen 10. august, hvor Dorte Meldgaard (C) åbner for fotoudstillingen klokken 14.30 i Atriet.