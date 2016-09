2800 studerende var mødt op på Torvet fredag eftermiddag for at løbe gennem byen og Frederiksborg Slotshave. Foto: Ann-Sophie Meyer

Flere tusind studerende løb for et styrket sammenhold

Hillerød - 16. september 2016

Omkring 2800 studerende i farverige løbetrøjer var, hvad man blev mødt af på Torvet fredag eftermiddag. Alle førsteårseleverne fra de forskellige videregående uddannelser og ungdomsuddannelser i Hillerød løb fem kilometer til tonerne af DJ-musik, som fik hele Torvet i feststemning. Løbet, der hedder Studiestart i Hillerød, blev skudt i gang klokken 13.00 af Hillerøds borgmester, Dorte Meldgaard, og de forreste stod klar til sprint, da startskuddet lød.

- Der er mange af de studerende på uddannelserne, der kommer fra andre byer for at tage en uddannelse i Hillerød, og de kender ikke byen. Derfor synes vi, at et fælles motionsløb er en god mulighed for at vise dem byen, siger Ivar Lykke Ørnby, der er uddannelsesdirektør på Handelsskolen København Nord.

Sidste år var første gang, det store uddannelsesløb fandt sted i Hillerød, og der var det Wafande, der stod for de festlige toner. Løbet i 2015 var en stor succes, og derfor blev det besluttet af uddannelserne, C4, FrederiksborgCentret og Hillerøds Riddere, som alle står for arrangementet, at succesen fra sidste år skulle gentages i år.

- Vi holdt et evalueringsmøde 14 dage efter, vi havde løbet sidste år, og alle, der havde været en del af arrangementet, sagde »vi gør det igen«, siger Ivar Lykke Ørnby.

Flere forskellige virksomheder havde været med til at sponsorere fredagens store motionsløb. Rema 1000 stod for vandflasker, når de mange deltagere kom i mål, og de studerende fik udleveret rabatkuponer til nogle af byens butikker og cafeer, som kan bruges i løbet af den næste måned.

Sidste år var antallet af løbere 2000, men i år stod hele 2800 elever klar med løbesko og løbenumre. Ivar Lykke Ørnby forklarer, at det voksende antal løbere skyldes, at der er blevet optaget flere elever på de forskellige uddannelser i år, og at HUC 10. klasseskole nu også løber med. Sidste år var der både mulighed for at løbe fem og 10 kilometer, men i år var 10 kilometer-ruten blevet droppet, fordi der var for få, der havde mod på at løbe den sidste år.

En af de elever fra HUC 10. klasseskole, der stod klar helt forrest ved startstregen, var Laura Vestergaard. - Det er vigtigt at stå forrest, hvis du vil have en god tid. Jeg tror godt, jeg kunne have en chance for at vinde, siger hun, kort før løbet blev skudt i gang.

Sidste år var den hurtigste mandlige tid på 16:34, mens den hurtigste kvinde kom i mål i tiden 18:41. Selvom mange ihærdige løbere gav den gas, lykkedes det kun at slå den ene af tiderne fra sidste år.

Løbets hurtigste løber blev Mikkel Lyskjær Jensen fra Teknisk Gymnasium, som kom i mål i tiden 16:57. Selvom Mikkel akkurat ikke slog rekorden fra sidste år, så slog han sin egen personlige fem-kilometersrekord, som var på 17:32 inden løbet fredag eftermiddag.

- Jeg er virkelig overrasket, for jeg løb meget hurtigere, end jeg har prøvet før. Nu har jeg kvalme og har brug for vand, siger han.

Teknisk Gymnasium var sultne efter sejr, for Augusta Marie Grønbe Christensen, der også er fra Teknisk Skole, var løbets hurtigste kvinde. Hun slog desuden den kvindelige rekord fra 2015 med tiden 18:06.

- Det var ok hårdt, men det var en god rute, sagde en forpustet Augusta Marie Grønbe Christensen, da hun lige havde placeret målstregen.

Alle de studerende havde fået udleveret et løbenummer med chip, så man kunne måle helt nøjagtigt, hvornår de kom i mål.

Studiestart er et løb, der, som navnet indikerer, skal markere starten på et nyt skoleår. Mette Kragh Faurholdt, der er citykoordinator hos C4, fortæller, at det er lidt forskelligt, hvornår de forskellige uddannelser starter, og at det er derfor, at løbet ligger i midten af september. Det er endnu ikke blevet besluttet, om Studiestart i Hillerød er et løb, man vil gøre til en fast tradition.

- Hvis det går lige så godt i år, som det gik sidste år, og hvis alle er lige så glade, som de var sidste år, når vi evaluerer, så kan jeg ikke forestille mig andet, end at vi også holder et løb næste år, siger Mette Kragh Faurholdt.