Dorte Konradsen (forrest til højre) og Jens Gammeltoft (bagest til venstre) var sammen med mange andre borgere mødt op for at markere deres utilfredshed med separatkloakeringen. Foto: Camilla Bjørkman Aagaard

Flere spørgsmål om separatkloakering

Hillerød - 31. august 2016 kl. 23:29 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I sidste uge meldte kommunen ud i en pressemeddelse, at den planlagte drøftelse og beslutning om separatkloakeringsprojekterne i Gørløse, Østbyen, Uvelse og Skævinge var blevet udskudt til oktober. Byrådet skulle ellers have haft punktet på dagsordenen på sit møde i går aftes, men selvom det var taget af, var omkring 12-15 borgere alligevel mødt op for at lytte og stille spørgsmål til politikerne om sagen.

Fem af borgerne havde spørgsmål til politikerne, blandt andet Jan Nordmann, der bor på Brombærhaven. Han ville høre, om politikerne - i tilfælde af, at de omgør deres beslutning og i stedet finansiere projektet over skatten - vil sikre de mennesker, der »uden brok og i al stilfærdighed« har fået udført separatkloakering og LAR-løsninger og fritager dem for denne skat.

- Det har Hillerød Byråd ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til. Man kunne sagtens forestille sig, at det vil blive en del af den sag, vi får på senere, svarede Dorte Meldgaard.

Også Dorte Konradsen og Jens Gammeltoft fra den såkaldte »8 mands gruppe« stillede spørgsmål.

- Vil I lytte til jeres borgere og omgøre dette projekt, så I undgår forskelsbehandling og tvang af borgerne og gøre dette til et projekt, hvor alle betaler lige meget?, ville Konradsen vide.

- Det kan jeg ikke svare på, for vi behandler ikke sagen i dag, og jeg er sikker på, at når vi behandler sagen, og I kommer og overværer mødet, så vil I få at vide, hvad der ligger til grund for det enkelte parti bevæggrunde og stemmer. Så mere kan jeg ikke svare på nu, svarede Dorte Meldgaard.

Jens Gammeltoft spurgte, om det var muligt denne ene gang at lade den enkelte politiker stemme efter egen overbevisning og samvittighed i stedet for parti-aftaler.

- Det har jeg opgså svært ved at svare på på alles vegne, men det er op til hvert enkelt parti at finde ud af, hvad de stemmer, herunder også, om man skal stemme det sammen inden for partiet. Det er ikke noget, som jeg kan sætte retningslinier for. Jeg er sikker på, at vi altid stemmer efter vores overbevisning, sagde Dorte Meldgaard.

Dorte Konradsen har stillet sit spørgsmål til borgmesteren og byrådet flere gange, og selvom at politikerne ikke skulle drøfte sagen i dag, var det alligevel vigtigt for hende og de andre at møde op til mødet.

- Vi vil vise, at vi stadig er her, og vi vil vise de mange borgere, som har skrevet under mod separatkloakering, at vi stadig kæmper for dem, sagde Dorte Konradsen.