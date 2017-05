Se billedserie Flere hundrede mødte op onsdag aften, da »Sammen er vi Hillerød« afholdt fællesspisning. Foto: Ann-Sophie Meyer

Send til din ven. X Artiklen: Flere hundrede borgere spiste sammen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere hundrede borgere spiste sammen

Hillerød - 25. maj 2017 kl. 05:52 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rekordmange spiste med, da »Sammen er vi Hillerød« afholdt udendørs fællesspisning bag Hillerød Bibliotek onsdag aften.

»Sammen er vi Hillerød« har afholdt fællesspisning hver anden onsdag i over et år, og formålet er at skabe en by, hvor folk kender hinanden, og hvor folk på tværs af alder, etnicitet og sociale forskelle mødes og spiser sammen. Ved dagens fællesspisning bag Hillerød Bibliotek er der mødt 282 borgere op, og det er rekord mange. Det oplyser Søren Lerche, der er koordinator for »Sammen er vi Hillerød« og projektleder på Grundtvigs Højskole.

En af de familier, der er med, er Tanja Mathorne og hendes 10-årige søn, Magne. De er med for første gang, og de synes, at det er et fedt initiativ.

- Her er dejligt, stemningen er skøn, og solen skinner. Jeg har længe gerne villet med til arrangementet. Jeg synes, det er et fedt initiativ, og jeg vil gerne møde nogle nye mennesker, siger Tanja Mathorne, mens Magne svinger sig rundt på klatrestativet.

Der er også flere fra byrådet, der har valgt at kigge forbi.

- Jeg har ikke været med før, og det er jo dejligt vejr i dag, så jeg tænkte, at jeg ville tage ned forbi, for jeg har hørt meget om arrangementet, og jeg synes, at det er en super god idé, siger borgmester Dorte Meldgaard (K).

Vivi Wøldike (S) er også at finde blandt de mange fremmødte, og det samme er viceborgmester Kirsten Jensen (S).

Det er 26-årige Muhammed Khayoun fra Grundtvigs Højskole, der har stået og kokkereret hele dagen, så alle de fremmødte kan få mad. Og selvom han ikke får en krone for det, så gør han det med glæde, og det har han gjort hver anden onsdag de seneste syv måneder.

- Jeg elsker at se så mange mennesker sammen. Det gør mig virkelig glad, siger han, hvorpå han fortæller, hvor hans interesse for madlavning kommer fra.

- Jeg har det fra min far. Han er en god kok, så jeg har altid set godt efter, når jeg har stået med ham i køkkenet, siger Muhammed Khayoun.

Imens er der ved at være godt fyldt op ved de lange borde, og derfor må de mange frivillige til at finde flere borde, bænke og tallerkener frem.

- Muhammed, du skal lade være med at lave maden så god, siger en mand med et glimt i øjet, mens han kommer slæbende med en ekstra bænk.

Onsdagens fællesspisning var oprindeligt den sidste inden sommerferien. Men Hillerød Rotary Klub har doneret 3000 kroner til en stor fællesspisning, der vil blive afholdt på Torvet i løbet af sommeren. Datoen er ikke fastlagt endnu.

Der vil også blive afholdt en stor fællesspisning med plads til 500 spisende den 11. juni kl. 12.00 på Posen i anledning af byfesten.

Den »almindelige« onsdags-fællesspisning starter op igen onsdag den 16. august.