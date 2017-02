Flere handler i Mødrehjælpens butik

Også på aktivitetssiden var 2016 et godt år i Hillerød. Hele 37 børn kunne fejre fødselsdag for familie og venner med hjælp fra Mødrehjælpens »Rullende Kagemand«. Der blev også budt på flere dagsudflugter i løbet af sommeren, historiefortællinger for de 6-8-årige i efterårsferien og i december et helt nyt tiltag nemlig et ønske-juletræ. I samarbejde med Slotsarkaderne satte Mødrehjælpen en juletræ op, og på træet hang ønsker fra børn i sårbare familier, som havde søgt Mødrehjælpen om at modtage denne julehjælp. Familier på indkøb i Slotsarkaderne kunne opfylde ønsket ved at købe gaven og aflevere den i Mødrehjælpen, der sørgede for, at gaven endte under juletræet hos barnet. Det blev en stor succes, og Mødrehjælpen var ganske overvældet over de mange gavmilde Hillerød-borgere, der ønskede at glæde andre på denne måde.